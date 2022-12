Cibenovio le pagó el viaje a Washington y la rechazó al verla sin filtros

Ciudad de México.- La triste historia de una mujer se viralizó en TikTok, luego de que contara que viajó a Washington para conocer a su novio y éste la rechazó al verla sin filtros.

Ninoska Rodríguez explicó que conoció a un hombre por internet y él le pagó un viaje a Washington, pero cuando llegó el momento de verse cara a cara él la plantó.

"Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo".

A través de un video la mujer contó su experiencia tras el rechazo de se cibernovio.

"En realidad son culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo".

Hasta el momento el video tiene cuenta con mas de 5 millones de reproducciones.