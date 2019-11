Son pura dulzura

Imposible no fijarse en el colorido establecimiento que hace apenas unos días abrió sus puertas en la avenida Valentín Fuentes. Primero fue el rosa intenso lo que llamó mi atención, y segundo, el letrero: Donas Homero.

Con ese instinto animal, siguiendo mi olfato por los alrededores de mi casa (su casa), fui a dar con este nuevo lugar donde fusionan dos elementos muy atractivos, las donas y Los Simpson.

Iliana Aguilera, propietaria, me platica que quiso utilizar el concepto visual de la serie televisiva de dibujos animados por lo llamativo de sus colores, además de que a Homero Simpson le encantan las rosquillas.

Así, desde el pasado 14 de noviembre Donas Homero recibe a estudiantes de escuelas cercanas y a cualquier persona que va de paso por la avenida y que se detiene a probar las ricuras que allí se preparan.

“Somos pura dulzura”, me dice Ileana para dejar claro que no vende nada salado, al tiempo que me muestra cómo prepara sus ricas donas cubiertas.

En Donas Homero hay dos modalidades. Una es la dona sencilla, tal cual, con la opción de escoger entre un promedio de 15 sabores de cubiertas e igual número de toppings.

Para bañar una dona calientita y recién hecha están las cubiertas de chocolate, maple, vainilla, queso crema, coco, fresa, plátano, zarzamora y manzana, entre otras.

Sobre ella irá el topping, que puede ser de coco natural, coco dorado, mazapán, galleta oreo, cacahuate, tocino, bombones, chispas de colores, Fruity Pebbles y M&M’s.

La asombrosa y segunda opción es la dona especial, o donas especiales, ya que hay seis.

La Homero se parte a la mitad para acoger una bola de nieve de chocolate y se baña con nutella, crema batida, bombón fundido y Hershey líquido. Con la misma preparación está la dona Marge, que lleva helado de fresa, nutella, bombón fundido, galleta Graham y dulce de leche.

En otras combinaciones, igual de deliciosas, se exhiben las donas Barth, Lisa, Flanders y Maggie.

Y para acompañarlas y mantener las manos calientitas en esta temporada, pida un café americano, un capuchino, un chocolate o una tisana.





Donas Homero

Valentín Fuentes 2049

Abierto de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos cerrado