Rellenos de dulzura

Con la llegada del otoño los antojitos de un buen chocolate caliento y los tradicionales churros rellenos no pueden faltar, y a quién no se le antoje debería de ir a Churrería y Chocolatería ‘El Curro’. Casi me atrevería a decir que son los mejores churros que he probado los últimos años.

La churrería se encuentra ubicada en la calle Thomas Alba Edison 1049, a una cuadra de la avenida de Las Américas, y es un lugar con un toque clásico ‘retro vintage’ que no pierde el estilo. Pequeñito, pero con personalidad, Churrería ‘El Curro’ puede ser un magnífico rincón para pasar la tarde. Abre únicamente de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 10 de noche y abrieron hace un par de semanas, pues duró cerrada toda la temporada de verano.

Al entrar al lugar, no podía creer la cantidad de sabores que tenía para el relleno de los churros. A pesar de que venden otras cosas, lo normal es que la gente asista a comer churros y tomar chocolate o malteadas, pero lo más difícil es elegir el churro... rellenos de chocolate, caramelo, crema de cacahuete, dulce de leche, frambuesa, Nutella o vainilla.

Si no eres tan amante de este manjar, en la carta también se encuentran múltiples opciones que puedes consumir como las deliciosas doñas donas que tienen más de 20 glaseados distintos que se preparan al instante. Entre los poco comunes se encuentran mazapán, Chocolate Abuelita, plátano, fresa, blueberry, cherry, hershey’s, maple, vainilla, café, limón y puedes decorarlas con coco y chispas de chocolate.

Pero eso no es todo, también en Churrería y Chocolatería ‘El Curro’ puedes encontrar antojitos mexicanos como tamales, buñuelos, sopaipillas, pozole, enchiladas y muchos más que no pueden faltar esta temporada.





Chocolatería y Churrería ‘El Curro’



Calle Thomas Alba Edison 1049

Martes a Domingo

11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Más información 6566752320