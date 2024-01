Revisa la obra de Jim Jarmusch

Con las etiquetas de poeta y punk, y todo un personaje del cine independiente, Jim Jarmusch ha hecho verdaderos aportes al séptimo arte. Para revisarlos y disfrutarlos, Cine Universitario programa una retrospectiva con cuatro de sus películas.

Tras las proyecciones de ‘Down by law’ y ‘Ghost Dog: The Way of the Samurai’, hoy la programación continúa en la Sala Arturo Ripstein del Centro Cultural de las Fronteras con ‘The Limits of Control’, de 2009.

Influenciado por William Burroughs, Jarmusch escribe esta historia en la que un criminal es enviado a España y en el camino tendrá extrañas interacciones con los más peculiares personajes.

Para cerrar el ciclo dedicado al nacido en Ohio, quien nació el 22 de enero de 1953, mañana se fija en el calendario su más reciente película, ‘The Dead Don’t Die’, con las actuaciones de Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits y Selena Gomez.

Extraña y entretenida cinta de zombis, la historia se centra en los policías Cliff Robertson y Ronnie Peterson, quienes reciben la queja de un granjero sobre la desaparición de un pollo en una pequeña ciudad rural.

Todos los largometrajes del realizador norteamericano que integran esta retrospectiva darán comienzo a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita.

PROGRAMA

The Limits of Control

26 de enero

The Dead Don’t Die

27 de enero

Retrospectiva de Jim Jarmusch

26 y 27 de enero

Funciones a las 6:00 p.m.

Sala Arturo Ripstein

Centro Cultural de las Fronteras

Zona Pronaf

Entrada libre