El perfil de Nevada que pocos conocen

Sin duda alguna, Las Vegas es un gran destino para los amantes de la vida nocturna. Espectáculos, colosal oferta gastronómica, luces neón, casinos y resorts satisfacen las tentaciones de los viajeros. Sin embargo, Nevada cuenta con otras seductoras opciones.

Para descubrirlas puedes rentar un auto y entregarte al placer de un viaje carretero.

Una primera opción a conocer se llama Beatty, pequeña ciudad a una hora y 45 al noroeste de Las Vegas. Su ubicación le permite ser una puerta de entrada al Parque Nacional Death Valley pero los viajeros conocen su historia en el Beatty Museum & Historical Society y descubren, a unos 10 minutos, el importante legado minero atesorado en Rhyolite, un bien conservado pueblo fantasma en el que está el Museo al Aire libre Goldwell, ahí es posible hacer fotos y pasear entre una espectral escultura de la Última Cena de tamaño natural, una dama hecha de bloques de hormigón y otras peculiares obras.

Otro spot, también muy fotografiado, es la Tom Kelly Bottle House, peculiar casa construida con botellas de medicina, cerveza y whisky.

Que nadie se vaya del área sin probar un hot dog con chili en Happy Burro Chili & Beer y sin pasar una noche en el famoso Atomic Inn, un sitio de hospedaje amigable con todo lo relacionado a lo extraterrestres.

Conviene saber que durante el Beatty Days Festival -con duración de 3 días, en octubre- hay música, espectáculos de coches y motos, concursos y más actividades.

Otro destino en Nevada que vale la pena conocer es Goldfield. Está aproximadamente a una hora de Beatty y ahí se encuentra el Car Forest of the Last Church, un peculiar sitio creado por Mark Rippie, quien buscaba romper un Récord Guinness por el bosque de automóviles más grande del mundo y, junto a los artistas Chad Sort y Zak Sargent, colocaron verticalmente 40 vehículos intervenidos.

Siguiendo con dirección a Reno, a unos 25 minutos de camino, se halla Tonopah: destino obligado para los amantes de los hoteles embrujados y las historias paranormales, pues ahí está The Clown Motel, famoso por su colección privada de más de 3 mil figuras y cuadros de payasos, así como por las experiencias tétricas que algunos afirman haber vivido. Otro de los hoteles con peculiares historias es el Mizpah Hotel, que en 2018 fue seleccionado como el mejor para cazafantasmas. A su llegada, el huésped puede solicitar en el lobby un aparato para detectar señales del más allá.

En el destino también son imperdibles, el Tonopah Historic Mining Park, un parque para conocer la historia minera del área, ver exhibiciones, merodear entre maquinaria antigua o comprar piedras y cuarzos. Que nadie se quede sin ir al Tonopah Brewing Co, las costillas BBQ y las cervezas artesanales son memorables.

Por cierto, Tonopah es famoso por sus cielos oscuros, así que muy probablemente disfrutarás de un espectáculo estelar único.

Aventura por la E.T. Highway

Para los amantes del Turismo Ufológico y las historias alrededor del Área 51 -la Ruta Estatal 375, mejor conocida como la Extraterrestrial Highway- es un agasajo.

En Rachel, una de las ciudades más cercanas a Área 51, es posible comer hamburguesas y hot dogs en Little A'Le'Inn mientras se observan algunas fotografías de supuestos encuentros con extraterrestres.

Otro spot a visitar es el Centro de Investigación de Alienígenas, cuya fachada emula una nave espacial y donde es posible comprar artículos alrededor del fenómeno OVNI.

Por último, para los fanáticos de la carne seca encuentran en ET Fresh Jerky delicias con carnes de jabalí, cocodrilo, res y cerdo, con sus famosas salsas BBQ y Teriyaki, entre otras.

Para saber

Si te animas a practicar turismo carretero debes saber que las vías de Nevada incitan a tomar fotografías tipo postal, los paisajes constantemente cambian. En verano hallarás actividades mensuales en Tonopah, como los "Ghost Walks" y las "Tonopah Star Parties". Hay rutas preestablecidas para un road trip como: Las Vegas a Tonopha y Reno, Las Vegas a Basin National Park y Las vegas a Death Valley, entre otras. Más inspiración en (travelnevada.mx).