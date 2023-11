Danza a la vida y a la muerte

TOMA NOTA

Danza Macabra

Fecha: Sábado 4 de noviembre

Hora: 7:00 PM

Lugar: Teatro Octavio Trías en el Centro Cultural Paso del Norte

Entrada gratuita con boletos

Disponibles en: CUDA de 8:30 AM a 3:00 PM

La muerte, el miedo más grande de muchos, es México un motivo de celebración, pues representa una oportunidad de reencuentro con aquellos que han trascendido. Cada Día de Muertos los mexicanos esperan el regreso de sus difuntos, dejando a un lado lo macabro de la muerte y enfocándose en su lado colorido.

A propósito de esta festividad, el Ensamble Clásico de Cuerdas de la UACJ presentará el 4 de noviembre ‘Danza Macabra’, concierto de música clásica dedicado a la vida y la muerte. Tomas Contreras, subdirector de la Subdirección de Producción Cultural de la UACJ invita a la comunidad a deleitarse con este espectáculo que promete ser todo un éxito. “Extiendo la invitación al público conocedor y no conocedor para asistir a Danza Macabra”, expresó.

El Ensamble de Cuerdas de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez ha presentado conciertos dedicados otras festividades, así que, en noviembre, mes en el que tiene fecha una de las festividades más antiguas y queridas de México, no podía quedarse con los instrumentos guardados.

Con ‘Danza Macabra’ la agrupación derrochará talento en un espectáculo musical que combinará con la sombría vibra del penúltimo mes del año.

Danza Macabra

‘Danza Macabra’ es un concierto que lleva ese título en alusión al poema sinfónico de Charles Camiles Saint-Saens, compositor y director de orquesta francés del siglo XIX, quien se inspiró en la poesía de Henri Cazalis para crearlo.

El poema del cual parte ‘Danza Macabra’ narra la aparición de la muerte el Día de los Difuntos y cómo esta convoca a los muertos para que abandonen sus tumbas y dancen para ella al ritmo de su violín; la danza continúa hasta que llega el alba y el gallo canta, pasado esto los muertos deben regresar a su eterno reposo.

Esta pieza sinfónica describe la presencia de la muerte en el mundo de los vivos, debido a esto es una de las más controversiales, pero también una de las más aclamadas de la historia.

Ya que el eje principal de ‘Danza Macabra’ es la muerte la Subdirección de Producción Cultural UACJ decidió que el evento se llevara a cabo durante la primera semana de noviembre para tener cercanía con el Día de Muertos, la máxima fiesta para los difuntos en México.

En este concierto el Ensamble también tocará piezas musicales de otros compositores como Gabriel Fauré, Pietro Mascagni, Frédéric Chopin y Antonio Vivaldi. Las composiciones presentadas seguirán la misma temática alusiva a la muerte. “Serán piezas que hablen sobre muertes de cualquier tipo, ya sean fatidas, por guerra, trágicas o románticas”, mencionó Contreras.

Sobre el Ensamble

El Ensamble Clásico de Cuerdas de la UACJ es una agrupación formada hace cinco años; presenta una serie de conciertos destinados al uso de un ensamble de cuerdas, sin embargo, suelen ser combinados con algún otro instrumento melódico. Está conformada por Ernesto Pérez, director y contrabajista, Roberto Jurado, violinista, y Margarita Vargas, violonchelista.

Es una conformación que trabaja en la Jefatura de Proyectos Orquestales, la cual forma parte de la Subdirección de Producción Cultural. Son músicos profesionales que atienden un proyecto de música clásica que no sea necesariamente orquestal o de banda.

Tomas Contreras explicó que el Ensamble tiene un convenio con la Subsecretaria de Cultura para presentarse en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda y en el Teatro Experimental Octavio Trías y así llevar música de orquesta a las personas que no han tenido un acercamiento con ella. “Se trata de llegar a las personas que no les gusta la orquesta o que no entienda la orquesta, pero que aun así tiene la curiosidad por el clásico”, aseguró.

¡Corre por tu boleto!

‘Danza Macabra’ se realizará en el Teatro Experimental Octavio Trías y será gratuito, sin embargo, para poder ingresar es necesario contar con un boleto, el cual podrán conseguir en la Subdirección de Producción Cultural en el edificio de Centro Universitario De las Artes (CUDA) en un horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Contreras pide a la gente no confiarse y esperar hasta el último momento para conseguir boletos, debido a que el recinto tiene una capacidad para un poco más de 200 personas.

De igual manera insta al público a no dejar pasar la oportunidad de tener un encuentro personal con la música clásica.