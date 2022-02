5 Motivos para revisitarlo

| Para la hora del antojo, nadie debe perderse de gozar de las delicias que ofrecen sitios en San Antonio como Jardín at The Garden, especializado en comida Mediterránea; o bien, en Brasserie Mon Chou, de comida francesa | Este año el parque Six Flags está celebrando 30 años de diversión, así que habrá eventos especiales, entretenimiento, exhibiciones históricas, souvenirs nostálgicos, entre muchas otras actividades más | El zoológico de San Antonio está expandiendo el hábitat del jaguar con una pasarela elevada conectada llamada "Pantera Walk", la cual no sólo pasará por lo alto a los visitantes, sino que logrará llevar a los jaguares al hábitat de la Amazonia. | Los viajeros podrán disfrutar del colorido del famoso carnaval de Mardi Gras, ya que Sea World estará festejando al más puro estilo de Nueva Orleans con música en vivo, disfraces, cocteles y especialidades gastronómicas. | El McNay Art Museum es uno de los espacios culturales mas importantes de San Antonio, Texas, y hasta el 8 de mayo estará presentando Georgia O'Keefe y el Modernismo Americano.

Todo un clásico San Antonio es un destino que se antoja en cualquier época del año y una de las actividades imprescindibles es dar pasear por el River Walk, ya sea a pie o a bordo de una de las embarcaciones de GO RIO San Antonio. Para la hora del antojo, nadie debe perderse de gozar de las delicias que ofrecen sitios como Jardín at The Garden, especializado en comida Mediterránea; o bien, en Brasserie Mon Chou, de comida francesa. Y los amantes de la buena música en vivo, pueden asistir a JAZZ, TX, una joya ubicada en Pearl, uno de los barrios ideales para explorar. Otra alternativa de divertimento es recibir un tratamiento de spa de primer nivel en Loma de Vida Spa, en la Cantera Resort, y salir a cenar a Signature. O quizá quieras tomar una copa en Sire Bar y observar las estrellas. www.visitsanantonio.com Sabe a carnaval Los viajeros podrán disfrutar del colorido del famoso carnaval de Mardi Gras, ya que Sea World estará festejando al más puro estilo de Nueva Orleans con música en vivo, disfraces, cocteles y especialidades gastronómicas que incluyen comida cajún y criolla. Todo esto mientras se tiene un divertido encuentro con los animales y se goza de los paseos en montañas rusas. Los visitantes al parque podrán ponerse sus famosos y tradicionales abalorios durante todos los sábados y domingos, hasta el 27 de febrero. https://seaworld.com/san-antonio/events/mardi-gras/ Con toques modernos El McNay Art Museum es uno de los espacios culturales mas importantes de la ciudad y hasta el 8 de mayo estará presentando Georgia O'Keefe y el Modernismo Americano. Esta exposición muestra una visión más amplia e inclusiva del desarrollo del modernismo americano, combinando piezas claves prestadas del Museo Whitney de Arte Americano, así como de otras instituciones hermanas con obras de la colección del McNay. https://www.mcnayart.org/ Celebración en Six Flags Este año el parque está celebrando 30 años de diversión, así que habrá eventos especiales, entretenimiento, exhibiciones históricas, souvenirs nostálgicos, entre muchas otras actividades más. A los tradicionales eventos como el Fright Fest y Holiday in the Park, se sumará el Festival del 30 Aniversario, del 2 de abril al 30 de mayo. https://www.sixflags.com/fiestatexas/events/30th-anniversary-celebration Diversión en el zoológico El zoológico de San Antonio está expandiendo el hábitat del jaguar con una pasarela elevada conectada llamada "Pantera Walk", la cual no sólo pasará por lo alto a los visitantes, sino que logrará llevar a los jaguares al hábitat de la Amazonia, donde caminarán a lo largo del lecho del río antes de llegar al hábitat secundario. https://sazoo.org