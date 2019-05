Cómo protegerse de los brotes de sarampión

Los Ángeles – En un movimiento que sacudió a muchas personas en el condado de Los Ángeles, funcionarios ordenaron a más de mil estudiantes y miembros del personal en dos universidades locales que permanecieran en sus hogares la semana pasada, debido a un brote de sarampión, reportó el diario LA Times.

Los funcionarios de salud están particularmente preocupados por los nuevos casos de esta enfermedad, que parece estar reapareciendo en Estados Unidos.

Aunque las autoridades federales declararon el sarampión como erradicado en 2000, 626 personas habían contraído la enfermedad en todo el país hasta el pasado 19 de abril. La cifra representa 1.5 veces más casos que los registrados el año pasado en EU.

En California, 38 personas fueron diagnosticadas este año, en el marco de la mayor manifestación del virus en el norte de California. Aunque en L.A el brote sigue siendo pequeño, hasta la mañana del pasado lunes unas 400 personas permanecían en cuarentena porque a los funcionarios les preocupaba que pudieran padecer la enfermedad.

Mientras los números aumentan, aquí hay algunas respuestas a preguntas comunes y consejos para protegerse:





¿Qué es el sarampión?





Es un virus altamente contagioso, el sarampión suele enfermar a las personas durante varias semanas. Antes de que existiera la vacuna, se creía que todos los niños en Estados Unidos lo habrían padecido antes de los 15 años.

El sarampión se propaga al toser y estornudar. Es ampliamente considerado como una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Incluso después de que un enfermo abandone una habitación, el virus persiste hasta dos horas y puede infectar a una nueva víctima.





¿Qué ocurre si tengo sarampión?





La mayoría de las personas que contraen sarampión se sienten enfermas y tienen una erupción, pero rápidamente se ponen bien. Otros, sin embargo, son menos afortunados.

Aproximadamente una de cada 500 personas con sarampión morirá a causa de la enfermedad, y una de cada mil experimentará una inflamación cerebral conocida como encefalitis. Otras complicaciones serias incluyen neumonía e infecciones de oído que pueden llevar a una pérdida auditiva permanente.

En general, los menores de cinco años y los mayores de 20 años tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves. "Contrariamente a lo que algunos piensan, el sarampión no es una enfermedad benigna de la infancia", destacó la directora del departamento de salud de California, Karen Smith, en una conferencia telefónica con periodistas esta semana.





¿Pueden contagiarse los adultos?





Sí. Tres cuartas partes de las 38 personas que se enfermaron en California este año son adultos. Sin embargo, los bebés son especialmente susceptibles porque no reciben su primera vacuna contra el sarampión hasta el primer año de edad.





Me vacuné cuando era niño. ¿Aún así puedo contraerlo ahora?





Probablemente no. Esa vacuna es una de las inmunizaciones más efectivas, ya que protege de la enfermedad al 97 por ciento de las personas que entran en contacto con esta. Casi todos los que contrajeron sarampión este año en EU no habían sido vacunados.

La vida media de la vacuna -el tiempo que le toma a la inmunidad reducirse a la mitad-, es de 200 años, por lo cual las personas están protegidas toda la vida, remarcó un profesor de salud pública de la Universidad de Maryland, Donald Milton. "La inmunización es muy, muy importante", aseguró.





¿Hay un refuerzo de vacunación?





Debido a que la vacuna sigue funcionando durante años después de recibirla, no se recomienda el refuerzo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC). Si recibió las dos dosis recomendadas de la vacuna MMR cuando era niño, debería estar protegido.

Sin embargo, hay una pequeña excepción. Aquellos que fueron vacunados entre 1963 y 1967 pueden haber recibido una dosis que no funcionó. Ellos sí deben volver a vacunarse, según los CDC.

Además, si nació antes de 1957, se presume que padeció sarampión porque la vacuna no estaba disponible. Si está preocupado, un médico puede hacer un análisis de sangre para verificar sus niveles de inmunidad. También esa es una opción si no está seguro de qué tipo de vacuna recibió, o si fue vacunado contra el sarampión. Consulte con su doctor.





¿Por qué ocurren estos brotes?





Los viajeros estadounidenses se contagiaron de sarampión en otros países, donde la enfermedad se está propagando ampliamente, y luego lo trajeron a EU. Los californianos contrajeron la enfermedad este año durante viajes a Filipinas, India, Ucrania y Tailandia, según el departamento de salud del estado.

El brote de Los Ángeles también está vinculado con el turismo internacional, pero los funcionarios no precisaron a qué país.

Una vez que el sarampión se introduce en una comunidad, comienza a propagarse si las personas no son inmunes. Un brote este año en la ciudad de Nueva York, donde se confirmaron 390 casos, comenzó cuando un niño no vacunado regresó de un viaje a Israel, donde la enfermedad es importante y comenzó a propagarse entre los miembros no vacunados de la comunidad judía ortodoxa.

Los brotes de sarampión aumentaron en EU y en el extranjero mientras declina la cobertura de la vacuna. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019 nombró la vacilación a vacunarse como una de las mayores amenazas para la salud del mundo.





¿Por qué hay gente en cuarentena?





Normalmente, los funcionarios de salud aíslan a las personas una vez que se les diagnostica una enfermedad, para que no transmitan la infección a otros. Pero los funcionarios de L.A ordenaron la medida esta semana a cientos de personas que no tenían síntomas.

Esto se debe a que, quienes contraen sarampión, pueden contagiar cuatro días antes de que aparezcan señales. Por lo tanto, las autoridades deben aislar a todas las personas que no estén vacunadas pero que hayan estado expuestas, incluso si no tienen síntomas, como precaución.

Es la única forma de detener un brote de una enfermedad que puede propagarse tan rápidamente de persona a persona y tiene consecuencias muy peligrosas, remarcó Clare Rock, profesora de enfermedades infecciosas de Johns Hopkins. "Esto es claramente un esfuerzo para frenarla, porque la transmisión es muy alta", resaltó. "Realmente es sabio intentarlo y asegurarnos de que no se propague mucho más entre nuestra población; ese es el propósito de la cuarentena".

Hasta el pasado domingo, 29 estudiantes de la UCLA aún estaban aislados, según el portavoz, Tod Tamberg. Todos viven fuera del campus, excepto uno de ellos, que reside en un dormitorio y a quien se trasladó alternativamente a otro sitio en el predio de la escuela.

Según los funcionarios de la universidad, en Cal State L.A, 343 alumnos y personal permanecían en cuarentena hasta la mañana del pasado lunes.





¿Mi vecindario está en riesgo?





Quienes viven en áreas donde el sarampión se está propagando están en mayor riesgo. Los CDC tienen una lista de ubicaciones de brotes en EU.

En general, California tiene altos índices de vacunación, por lo cual es menos probable que haya una incidencia grande en el estado. Hasta el momento, ha habido 38 casos; 14 de esas personas se infectaron después de viajar fuera del país, según funcionarios estatales. El contagio más grande en California está en el condado de Butte, en el norte del estado.

Las comunidades con bajas tasas de vacunación son más susceptibles a la propagación del sarampión. Las escuelas realizan un seguimiento del tema y pueden ser un buen indicador de cuántas personas en su vecindario están inmunizadas.

Puede consultar cuántos niños de jardín de infantes recibieron efectivamente sus vacunas en las escuelas de sus hijos en este enlace, y cuántos estudiantes de séptimo grado fueron inmunizados en este otro.

Los condados de California con las tasas de vacunación más bajas entre los estudiantes de kínder en el año escolar 2017-2018 se concentraron principalmente en la mitad norte del estado e incluyeron a Mendocino, Sutter y Humboldt. Los condados en la mitad sur con las tasas de vacunación más bajas son Kern, San Luis Obispo e Imperial.





¿Es demasiado tarde para vacunarse?





No. Los CDC recomiendan que los adultos que no son inmunes al sarampión reciban al menos la primera vacuna, que otorga protección en un 93 por ciento.

La persona que viaja internacionalmente o que trabaja en el sector de la salud debería recibir ambas dosis, remarca la agencia. La segunda vacuna, recomendada 28 días después de la primera, eleva la inmunidad hasta un 97%.





¿Qué ocurre si me contagio?





Si los funcionarios de salud se comunican con usted para alertarlo de que estuvo expuesto al sarampión, entonces haga lo que le indiquen.

Pero si no tiene ningún síntoma, no necesita hacer más; no está enfermo.

Los signos del sarampión se parecen mucho a los del resfriado, como fiebre y tos. Por lo general, comienzan aproximadamente dos semanas después de la exposición. Pero los pacientes con sarampión también tienen una erupción roja característica, que suele comenzar en la cara y se extiende hacia abajo, hasta los pies.

Si tiene una erupción, no corra a la sala de emergencias ni a la atención de urgencia. Llame primero a su médico para que pueda coordinar una consulta especial durante su visita y evitar así infectar a otros.