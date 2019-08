Lleva el baile a Chicago

Chicago – Lo hace por el amor al baile. Conocido como el 'Zumbero de Chicago', Israel Álvarez Landa imparte clases gratuitas de zumba varios días a la semana, en las comunidades de Chicago, la mayoría al aire libre, publicó el rotativo Chicago Tribune.

Landa, originario de Veracruz, México, incluye música que dice, define su estilo: mexicana y latina, como cumbia sonidera, quebradita, guaracha, ritmos como merengue, ‘rock y roll’ y cha-cha-cha. Pero también reggaetón y pop, “estilos más modernos”, agregó.

“Estoy enfocado en lo que es México, lo que a mi me nace hacer, porque es lo que yo siento”, contó Landa.

Hace 18 años, Landa empezó a dar clases de zumba en el municipio de Banderilla, Veracruz y desde hace 7 años da clases regularmente en vecindarios de Chicago como La Villita y Pilsen. De martes a viernes se juntan más de 50 personas en la placita El Zócalo, 1818 S. Paulina St., a las 7 pm para asistir su clase de zumba.

“La gente lo disfruta mucho. Creo que les hace recordar cuando estaban en México... eso es lo que los ha atrapado, también la forma en que bailo porque son pasos que realmente se bailan cuando estamos en México”, comentó Landa.

María Yépez, residente de La Villita, lleva tres años asistiendo a las clases de Landa y se identifica con la cumbia que él toca mientras convive con nuevas amistades.

“Trato de venir todos los días que pueda porque es algo muy bonito estar en movimiento y estar activo. Es divertido porque convive uno con más personas; es recomendable”, dijo Yépez.

La misión de Landa es crear un espacio donde la gente pueda mejorar su calidad de vida, su salud y sacar el estrés. Se enfoca en las mujeres ya que creció con su madre y “me gusta mucho ver por ellas”, indicó.

“No tuve padre, me crié mucho entre mujeres”, dice. “Creo que es un grupo bastante olvidado sobre todo las señoras”, comentó Álvarez. “Creo que siempre tenemos llenos los gimnasios a favor de los hombres y niños jugando basketball o futbol, pero la mujer siempre está relegada”.

De acuerdo a Landa, sus clases son gratuitas, sin embargo los participantes con mucha frecuencia dejan una donación. Los asistentes se informa de sus próximas clases en redes sociales como Facebook.

“Me gusta (dedicar tiempo a las señoras). Lo hago por pasión”, cuenta.

Landa dice que se ha hecho conocer y ha recorrido la mayoría de los estudios no sólo en Chicago, sino en el estado de Illinois.

“Les gusta mucho mi estilo que es bastante original. Los instructores me invitan a sus estudios... No nada más me quedo en Pilsen, voy mucho más allá”, dijo.

Él va a donde lo invitan, y normalmente es en las comunidades latinas porque la gente se identifica con la música, contó.

“La gente que más me sigue es latina, pero estoy trabajando para que gente que no es hispanohablante me pueda seguir también”, agregó Landa.