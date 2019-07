Crean haitianos en Tijuana estación de radio ‘en línea’

Tijuana – Un grupo de haitianos creó la estación Radio Haitiano Tijuana (RHT), cuyos contenidos son transmitidos en las redes sociales con el fin de informar a sus compatriotas de temas políticos, migratorios y culturales que ocurren en Tijuana y en su país, publicó El Imparcial.

Dorne Ivenson Jasnel es uno de los líderes del proyecto, quien en su país trabajó como locutor, pero debido a los conflictos políticos y a la pobreza tuvo que migrar a Brasil hasta llegar a Tijuana.

Así, fue parte de la caravana haitiana que en 2016 que buscaba cruzar a Estados Unidos a través del asilo humanitario, pero a los pocos meses abandonó este sueño y se dedicó a conquistar a Tijuana.

“Me veo como un mexicano aquí. De verdad me gusta todo, todo, de Tijuana. Ya he decidido quedarme aquí, porque todo es tranquilo, encontré la paz. Trabajo bien y eso es lo que no podía hacer en mi país”, platicó Dorne.

Los contenidos de la programación de RHT son sobre denuncia social, religión y música, con los cuales mantiene sus raíces fusionándolas con las tijuanenses, los cuales pueden ser disfrutados en el Facebook Radio Haitiano Tijuana.

Asimismo, nació con la idea de asesorar a los haitianos en los trámites de migración, pues muchos de ellos todavía no comprenden el español.

Además, también brindan consejos para conseguir trabajo formal, educación y los servicios de salud.

La RHT cuenta actualmente con casi 8 mil seguidores y se hace desde un pequeño cuarto de una casa de La Presa que fue adaptado como cabina, la cual busca posicionarse en el gusto de la comunidad.