Busca mexicano el Emmy

Ciudad de México — Muchos apuestan que Game of Thrones arrasará en la próxima entrega de los Premios Emmy, a lo mejor de la televisión, pero un mexicano quiere arrebatarle el galardón en una categoría importante.

Gonzalo Amat, cinematógrafo de The Man in the High Castle, busca la estatuilla dorada a la Mejor Fotografía en Serie de Una Hora y quizás su mayor rival sea el gran final de la superproducción de fantasía: el episodio "The Iron Throne".

En la entrega del Emmy para aspectos técnicos, denominada Creative Arts y que será el 14 y 15 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, también competirá con capítulos de The Handmaid's Tale, Hanna, Ray Donovan y The Marvelous Mrs. Maisel.

"Es tremendo estar ahí al lado de Game of Thrones. Ellos cambiaron la historia de la televisión. Es un honor estar nominado junto con ellos.

"La verdad es que ahora hay cientos de series bien hechas, bien fotografiadas, que me da mucho gusto haber estado considerado en el Emmy. Es mi nombre el que aparece, pero represento a un equipo muy grande", dijo Amat, en charla telefónica.

Nacido en la CDMX, Amat fue postulado por "Jahr Null", el último episodio de la tercera temporada de The Man in the High Castle, de Amazon Studios.

"Allí pudimos traducir el guion a la imagen de manera muy fiel, y eso es muy, muy difícil", opinó.

Inspirada en la novela homónima de Philip K. Dick, la serie está producida por Ridley Scott y protagonizada por Rufus Sewell y Alexa Davalos.