Tras una redada, esto es lo que sucede en el proceso de deportación

Nueva York – Se ha organizado una serie de redadas de deportación coordinadas para capturar a familias centroamericanas que llegaron hace poco a Estados Unidos y las autoridades pretenden arrestar al menos a dos mil personas que no son candidatas a permanecer en el país.

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empezaron el fin de semana pasado en Nueva York, Florida e Illinois, y todo parece indicar que continuarán la próxima semana en hasta diez ciudades.

Pero ¿qué sucede en realidad tras el arresto de una persona buscada y comienza el proceso legal de deportación del territorio nacional?

¿A quiénes buscan?

Aunque millones de personas viven en Estados Unidos sin autorización y periódicamente son blanco de deportación, los operativos más recientes están dirigidos sobre todo a familias de Centroamérica que han estado llegando desde el otoño; muchas han presentado solicitudes de asilo.

Los intentos del presidente Donald Trump de frenar el aumento en la migración han sido frustrados en varias ocasiones, así que con las redadas se busca deportar a padres, madres y criaturas que no son elegibles para quedarse en el país meses después de su llegada, como un modo de disuadir a otros de que vengan. Los jueces de inmigración ya ordenaron deportar a quienes se arreste esta semana, en general, por no haber comparecido ante el tribunal.

Los abogados migratorios, sin embargo, señalan que a veces se les da una orden de comparecencia sin lugar o fecha. O que se presentan en el tribunal solo para que les digan que no se les pidió comparecer a esa hora o ese día.

Hasta ahora el número de arrestos ha sido bajo y solo entre el 20 y el 30 por ciento de los objetivos de ICE son aprehendidos. Los funcionarios de ICE no han hecho comentarios públicos sobre las redadas, aunque el presidente Trump las ha calificado como un éxito.

¿Qué sucede en el momento del arresto?

Los agentes deben esperar a que la persona abandone su hogar de forma voluntaria para arrestarla, así que a menudo esperan cerca de una residencia antes del amanecer para asegurarse de que la encuentran. En el pasado, las autoridades han usado engaños para lograr que las personas cooperen, como fingir que buscan a alguien más, de acuerdo con Charles Kuck, un abogado de inmigración en Atlanta.

Los agentes también suelen acechar la casa con días de anticipación a bordo de vehículos sin marcas oficiales y fotografías de sus objetivos, dijo Kuck.

Las personas sin autorización para estar en Estados Unidos tienen derechos básicos cuando son arrestadas. Al igual que los demás ciudadanos, tienen derecho a guardar silencio y no otorgar su consentimiento para que se realicen búsquedas o cateos.

Las autoridades intentarán confirmar la identidad de la persona, lo cual puede ser difícil si esta no responde a los cuestionamientos. Pero incluso si no se puede verificar su identidad, los agentes de todos modos pueden arrestarlos. Si la persona arrestada no dice nada y no firma nada, la pregunta entonces es: “¿Existe autoridad para arrestar a la persona?”, dijo Daniel M. Kowalski, un abogado migratorio de Colorado que es editor de Bender’s Immigration Bulletin, una revista especializada para activistas de migración y profesores.

Señaló que hay casos en los que la persona arrestada era ciudadana, tenía green card o era una inmigrante que no estaba fuera de la ley.

Se les lleva a una oficina local de ICE para procesamiento

Los agentes pueden demorar hasta cinco horas en el papeleo en la oficina y en encontrar espacio en un centro de detención.

Mientras una persona espera a que se le procese, un abogado puede presentar una moción para reabrir su caso de deportación, dijo Kuck, lo cual de inmediato retrasaría su expulsión del país.

A los abogados a menudo se les concede una reunión por Skype con su cliente, pero podría tomar meses o semanas antes de que se les agende una audiencia.

¿Qué sucede después de que una persona ya es deportada?

Una vez que se agotan todas las alternativas legales o si la persona accede a la deportación, empieza el proceso para expulsar físicamente a la persona de Estados Unidos. La celeridad de la deportación depende de dónde se encuentra y a qué país se le enviará. Conseguir los documentos requeridos para viajar a su país de origen también lleva tiempo.

Para las personas de Centroamérica este proceso puede demorar entre tres y cuatro meses.

Decenas de miles de personas son devueltas a su país cada año en vuelos chárter pagados por ICE. También, hasta dos personas detenidas pueden ir en vuelos comerciales, donde vuelan esposadas, dijeron abogados de migración.