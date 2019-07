Sale de prisión a los 77 años y mata a otra mujer

Portland – Cuando compareció ante un juez en Portland, Maine, en el 2010, tenía unos 60 años y había pasado aproximadamente un tercio de su vida en prisión. Pero después de haber cumplido una sentencia por matar a su esposa, Albert Flick atacó a otra mujer y volvió a la cárcel, solo para salir y atacar a una tercera víctima. Las tendencias violentas de Flick no parecían desaparecer con la edad, advirtieron tanto el fiscal como su oficial de libertad condicional. Pero el juez optó por sentenciarlo a pasar solo cuatro años en prisión, y señaló que para cuando fuera puesto en libertad en el 2014, tendría 72 o 73 años.

“En algún momento, el Sr. Flick va a envejecer y ya no podrá incurrir en este tipo de conducta”, según dijo el juez de la Corte Superior de Maine, Robert E. Crowley, de acuerdo con el Portland Press Herald, “ya que si lo encarcelo por más tiempo, no me parece que eso tenga buen sentido”.

Pero ocho años después de esa audiencia, Flick reincidió, y apuñaló fatalmente a una mujer afuera de a una lavandería en Lewiston, Maine, frente sus hijos gemelos de 11 años. Ahora a sus 77 años, fue declarado culpable de asesinato el miércoles y esta vez, parece probable que pase el resto de su vida tras las rejas.

Estadísticamente hablando, el juez que predijo que Flick envejecería y abandonaría su conducta delictiva no estaba equivocado: un estudio compilado por la Comisión de Sentencias de Estados Unidos en el 2017 encontró que solo el 13.4 por ciento de los convictos que tenían 65 años o más volvieron a ser arrestados cuando salieron de la cárcel, en un período de ocho años después de haber sido liberados, en comparación con el 68 por ciento de los convictos menores de 21 años.