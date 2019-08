Responsabilizan a 2 hombres de matar a bombero durante un robo

Los Ángeles – Dos hombres fueron acusados ayer de matar a un bombero de West Covina quien había desaparecido el 22 de agosto, informó la oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles.

Elijah Thomas Rouse, de 18 años, de La Verne y Shaun Cardarelli, de 36 años, de San Gabriel “se enfrentan a un cargo de asesinato” con la acusación de circunstancias especiales ya que este ocurrió durante un robo, además son acusados de usar “un cuchillo como arma mortal y peligrosa”, según el comunicado.

John Brian Mananghaya Águila, de 28 años, había sido reportado como desaparecido por sus familiares el 24 de agosto pasado. El hombre no regresó a su casa desde el jueves 22 de agosto y no fue a trabajar el viernes siguiente un comportamiento que no lo caracterizaba, informó la Policía de West Covina (WCPD).

Durante la investigación los detectives descubrieron que el carro de Águila, un Honda Civic blanco modelo 2017, había sido confiscado en la ciudad de San Dimas el viernes 23 de agosto. Al hacer una pesquisa dentro del maletero del vehículo los detectives “hallaron guantes y ropa ensangrentada”, según el comunicado.

Un video de vigilancia permitió identificar a un hombre que presuntamente conducía el Honda Civic el cual fue estacionado en una zona residencial. El hombre no correspondía a la persona desaparecida, por lo tanto fue considerada como una persona de interés. La policía publicó el video del sospechoso en el momento en el cual dejó estacionado el carro en San Dimas.

El martes 27 de agosto, el equipo del SWAT de WCPD allanó una casa ubicada en la cuadra 1400 de la calle Third en La Verne, donde tres personas fueron detenidas mientras se realizan investigaciones posteriores. Dos de los tres detenidos fueron arrestados como sospechosos de homicidio, de acuerdo con el comunicado de WCPD.

La Policía está investigando si el cuerpo de John Aguila corresponde a un cadáver incinerado ocurrido en la ciudad de Upland. Aún se esperan los resultados de la oficina forense de San Bernardino para identificar el cuerpo, según el último comunicado del WCPD.

Rouse y Carderalli se encuentran detenidos bajo una fianza de 1 millón de dólares cada uno.