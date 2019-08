Reportan que ICE aumentó redadas, arrestos y deportaciones

Los Ángeles – Un nuevo reporte indica que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado sus encuentros con inmigrantes (redadas), así como los arrestos y deportaciones, publicó La Opinión.

El portal Salon solicitó datos a través del sistema de información pública y obtuvo que los oficiales de “La Migra” hicieron un millón 199 mil 26 encuentros con inmigrantes, arrestó a 381mil 370 y deportó 650 mil 944 entre enero de 2016 y septiembre de 2018.

Cabe aclarar que al menos el primer año corresponde a la Administración de Barack Obama, quien dejó la Casa Blanca hasta enero de 2017, pero en un año, ya con el presidente Donald Trump, hubo un aumento significativo en el número mensual de arrestos, el cual se ha mantenido estable en 2018.

Por otro lado, los encuentros reportados son algún tipo de entrevista o evaluación para determinar ciudadanía o estatus migratorio de alguna persona y no necesariamente derivó en un arresto.

“Dadas las posibles fluctuaciones estacionales, observamos los mismos meses en años consecutivos entre 2016 y 2018. Encontramos un aumento constante en el número de encuentros de ICE: entrevistas, evaluaciones y determinaciones de ciudadanía, nacionalidad y presencia legal de las personas”, indica el reporte.

Salon agrega que si bien el presidente Obama fue criticado como el “deportador en jefe”, dada la gran cantidad de deportaciones durante su administración en relación con las administraciones anteriores, el enfoque de su administración fue organizado por un conjunto “claro y jerárquico de prioridades”.

La aplicación se centró en las personas que representaban una amenaza para la seguridad nacional, aquellos inmigrantes con condenas penales graves y que recientemente cruzaron la frontera. Los inmigrantes no autorizados que no pertenecían a estas categorías no eran una prioridad para la acción de cumplimiento.

El presidente Trump revocó estas prioridades de cumplimiento mediante una orden ejecutiva durante su primera semana en el cargo, indica.

De hecho, los directores que han ocupado esa agencia, comenzando por Thomas Homan, reiteraron que en sus movilizaciones capturarían a criminales, principalmente, pero también a quien hubiera violado leyes migratorias sin tener un récord criminal.