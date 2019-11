Preparan apertura de 8 nuevos carriles en garita de San Ysidro

Los Ángeles – La garita internacional de San Ysidro -considerada una de las más transitadas en el mundo- contará próximamente con ocho nuevos carriles para vehículos, confirmaron autoridades estadounidenses, publicó el rotativo LA Times.

La infraestructura está prácticamente lista, por lo que se procedería a abrir los primeros cuatro carriles a mediados de noviembre y se haría lo propio con los restantes antes de diciembre, precisó en una reciente rueda de prensa Pete Flores, director de operaciones terrestres con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego.

Esta obra representa el punto final en el proyecto de expansión de 740 millones de dólares que iniciara hace casi una década. Como parte de dicho plan se remodelaron y ampliaron los puertos de entrada tanto vehiculares como peatonales en la frontera entre Tijuana y San Ysidro.

Los nuevos carriles se instalaron en el lado izquierdo de la garita justo donde se situaba la antigua Puerta México que, por muchos años, fuera el ingreso vehicular hacia México.

De esta manera, la garita de San Ysidro se expande de 26 a 34 carriles, muchos de ellos con doble caseta de inspección. Se trata de la primera ampliación de líneas vehiculares desde que se inauguró la instalación en 1976, detalló Ramón Riesgo, director de proyecto en la frontera sur para la Administración General de Servicios (GSA).

“Por lógica, se debe esperar que el resultado sea cruces más agilizados”, comentó el representante de dicha agencia federal estadounidense encargada del proyecto de expansión.

Los carriles están equipados de tal forma que pueden ser utilizados como líneas regulares, Ready Lane o SENTRI, aunque esa decisión corresponderá a los gobiernos de México y Estados Unidos ya que deben considerarse las vialidades del otro lado de la frontera.

Sin embargo, todavía hay una parte pendiente.

Y es que para que este cruce fronterizo sea más eficiente se requerirá que México haga su parte y facilite el acceso por el lado mexicano.

Tal y como está ahora la infraestructura, los vehículos podrían llegar hasta los nuevos carriles una vez que pasen por un cuello de botella que se formaría en la zona donde se sitúan los vendedores. Por el momento, habría espacio para ingresar a los primeros carriles, pero lo ideal sería que se abriera acceso en el patio donde se encontraba la Puerta México.

Tras un recorrido por la zona el martes 12 de noviembre se pudo constatar que mientras en suelo estadounidense hay trabajadores afinando detalles de la obra, en el lado mexicano la zona luce abandonada. Incluso, comerciantes en los alrededores dicen que no han visto movimiento ni indicio alguno de construcción, todavía.

Sin embargo, autoridades de Estados Unidos han confirmado que la apertura se llevará a cabo “en cierta capacidad” esté o no la obra del lado mexicano.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado del gobierno federal para Baja California, confirmó que hay un proyecto en marcha para adecuar la zona, pero por lo pronto, el problema será que esté listo a tiempo.

Y es que el gobierno de Estados Unidos planea presentar el proyecto final de San Ysidro el próximo 17 de diciembre en una ceremonia a la que asistirían funcionarios de alto nivel.

Ruiz Uribe dijo que se reuniría esta semana con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para conocer los avances.

Si bien dicho proyecto compete al gobierno federal, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz señaló que el municipio trabaja en lo que le corresponde que es ajustar las vialidades para acceder al cruce fronterizo. A su vez, adelantó que posiblemente, el carril de uso médico será enviado a este nuevo espacio.

Gustavo de la Fuente, director de la Smart Border Coalition, dijo que “existe un compromiso de que terminen en alguna fecha de diciembre”, pero por ahora desconoce si eso sucederá.

“Tienen que derribar eso (Puerta México), estoy enterado de que hay un plan para hacerlo sólo que no lo he visto, se que no es muy costoso lo que van a hacer, y mientras no se haga el único problema que habrá es el cuello de botella que ahí va a seguir”, consideró.

Diariamente, la garita de San Ysidro procesa cerca de 50 mil vehículos y 25 mil peatones. De la Fuente contempla que el número de cruces pueda aumentar una vez que se abran más carriles y aunado a las fechas navideñas que se avecinan.

“Este es un llamado a las autoridades mexicanas para que aceleren y agilicen la parte de la demolición del lado mexicano por el bien de los conductores y el tráfico que va a querer cruzar a Estados Unidos”.