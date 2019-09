Le inducen coma por neumonía causada al usar un vapeador

Salt Lake City – Una mujer de tan solo 18 años llamada Maddie Naelson, originaria de Utah, vive la peor de las desgracias luego de que los médicos decidieran someterla a coma inducida porque ha sufrido un daño pulmonar catastrófico tras usar un vapeador durante los últimos 3 años, publicó La Opinión.

A principios de este año, Maddie comenzó a padecer naúseas y luego comenzó a sentir dolores intensos en toda la espalda. El cuadro se agravó, por lo que su familia decidió llevarla a un hospital, en donde los médicos les informaron que padecía neumonía eosinofílica aguda, una extraña enfermedad que es provocada por acumulación de glóbulos blancos en los pulmones.

Esto provocó que tuvieran que conectarla a un respirador artificial y a inducirle el coma durante 3 días. Luego de varias semanas de tratamiento, Maddie evolucionó satisfactoriamente, aunque aún necesita dormir con oxígeno, ya que aún siente opresión en el pecho.

“Estoy compartiendo mi historia para que todos sepan que hay algo loco en estos cigarros que no es seguro y casi me cuesta la vida. Solía decirme a mí misma que no me pasaría a mí, pero también te puede pasar a ti… sigue mi consejo, no fumes, ni en vapeador. #vape #stopthevape”, escribió la mujer en redes sociales.

También, su familia abrió una página en GoFundMe para así recabar fondos y poder pagar su tratamiento para que pueda seguir con vida.