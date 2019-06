Eliminan exención religiosa a vacunas

Albany – Nueva York eliminó la exención religiosa a los requisitos de vacunación para menores en edad escolar, ya que el peor brote de sarampión en la nación ha hecho que los estados reconsideren darles a los padres la opción de no participar en las reglas de inmunización.

El Senado y la Asamblea, liderados por los demócratas votaron, el jueves para derogar la exención, que permite a los padres evitar que sus hijos reciban las vacunas necesarias para la inscripción escolar en base a sus creencias religiosas.

El gobernador, Andrew Cuomo, un demócrata, firmó la medida minutos después de la votación final. La ley entra en vigor de inmediato, pero otorgará a los estudiantes no vacunados hasta 30 días después de ingresar a la escuela para demostrar que han recibido las primeras dosis de cada vacuna requerida.

Después de que Nueva York tomara tal decisión, todavía se permiten exenciones similares en 45 estados, aunque los legisladores en varios de estos han presentado sus propias legislaciones para eliminar la exención.

El tema es muy controvertido y el debate solo se ha intensificado tras el más reciente brote de sarampión de este año, el cual, según funcionarios federales, ya superó los mil casos de la enfermedad, considerándose así el más alto brote en 27 años.

“No tengo conocimiento de nada en el Torá, la Biblia, el Corán o cualquier otro texto religioso que sugiera que los menores no deberían vacunarse”, dijo el demócrata del Bronx, Jeffrey Dinowitz, patrocinador de la Asamblea. "Si usted elige no vacunar a su hijo, usted puede poner en peligro a otros niños... así que la decisión es suya si no quiere enviar a sus hijos a la escuela”.