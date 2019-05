Descartan que inmigrantes causen brotes epidémicos

Nuevo Laredo – El jefe de la jurisdicción sanitaria, Óscar González, descartó que ante la presencia de una gran cantidad de migrantes de diversos países, se puedan presentar brotes de algunas enfermedades contagiosas o provocadas por vectores, como el dengue, pero dijo que existe una revisión epidemiológica permanente.

Mencionó que en este año solo se ha presentado un solo caso de dengue confirmado y 9 sospechosos, debido a la combinación de la lluvia con el calor, por lo que personal del área de Control de Vectores fumiga de manera constante los albergues para prevenir enfermedades o contagios.

“La fumigación la hacemos en el interior y en el exterior de los albergues, para prevenir esto, y esta semana en que hay lluvia y con el incremento del calor, debido a que somos una región endémica para el dengue, esperemos que no sea tanta la producción del mosquito, y que la gente nos escuche en cuanto a mantener limpios sus patios y eliminar sus cacharros”, mencionó el médico.

Dijo que se trata de una acción muy importante que deben realizar los ciudadanos para apoyar en las acciones que la Secretaría de Salud lleva a cabo con la finalidad de prevenir el dengue y otras enfermedades similares, ya que dijo, la dependencia pos sí sola no podrá hacer mucho sin el apoyo de los ciudadanos.

“Si la dependencia hace las acciones pero hay recipientes con agua dentro de las casas, seguirá la producción de mosquitos y esto será un cuento de nunca acabar, por lo que tenemos el pendiente de revisar en los albergues si existen acumulamientos de gua, para tratarla o tirarla, para que no haya producción del mosquito”, expresó.

Reiteró que no se han presentado más casos de dengue, que no hay Zika ni Chickonkunya, pero dijo que no se bajará la guardia en la aplicación de las medidas preventivas, para evitar algún brote y una posible expansión en la ciudad, sobre todo entre los migrantes que no cuentan más que con los mínimos cuidados de su salud, por las condiciones en que se encuentran dentro de los albergues.