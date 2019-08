Dejarán a indocumentados sin intérpretes durante audiencias migratorias

Los Ángeles – Los solicitantes de asilo y los inmigrantes que llegan a su primera audiencia en la corte de migración están a un paso de perder la oportunidad de contar con un intérprete en persona que los ayude a entender al juez, y por consiguiente puede ponerse en riesgo de deportación, publicó La Opinión.

Esta decisión es parte de una nueva política que pretende poner en marcha la administración de Trump, la cual reemplazaría a los intérpretes presentes en las audiencias iniciales en una corte de migración. En su lugar, los inmigrantes tendrían acceso a videos con información sobre sus derechos y a un intérprete por teléfono.

“Contar con un intérprete es bastante importante porque si no entendemos el inglés, se nos dificultaría mucho más un proceso que ya de por sí es complicado”, dice Gualterio Santos, un empresario que está luchando en la corte de migración de Los Ángeles por permanecer en el país, y que siempre ha solicitado un intérprete durante sus audiencias.

“Uno se pone muy nervioso, y sin un intérprete se corre el riesgo de firmar su deportación de manera involuntaria“, dice.

La administración ha justificado la decisión de cancelar a los intérpretes en la primera audiencia como una medida para ahorrar gastos en un sistema de cortes sobrecargado de trabajo atrasado.

Pero los defensores de los inmigrantes están preocupados de que este nuevo procedimiento pueda poner en riesgo los derechos bajo el debido proceso.

“Este nuevo modelo de tratar casos de inmigración, que regularmente son serios y complicados, a través de una pantalla solamente puede llevar a decisiones erróneas que perjudicarían la vida de miles de personas”, afirma Angélica Salas, directora la de Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Agrega que el respeto al debido proceso es primordial en casos de inmigración. “Nuestro temor es que se violen los derechos de los solicitantes solamente para satisfacer políticas necias de la Administración Trump”, indica.

Se contemplaba que esta política comenzaría la tercera semana de julio, pero no ha sido públicamente confirmada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la cual supervisa las cortes de migración. Aunque se dice que en Nueva York ya se están empleando los vídeos.

A finales de junio se dio a conocer a algunos jueces de migración.

Cabe decir que todos los inmigrantes en proceso de deportación tiene el derecho a un intérprete, quien se sienta a su lado cuando ellos aparecen ante un juez.

Normalmente un intérprete puede hacer preguntas de seguimiento al juez sin quebrar el flujo de la conversación.

Ningún beneficio

El abogado en migración, Alex Gálvez afirma que en lugar de ahorrar, a la administración de Trump le va a costar más esta decisión, y los jueces van a durar más para desahogar los casos. “No tiene ningún beneficio para el sistema de las cortes de migración”, recalca.

Es además, enfatiza, una violación directa a los derechos de los inmigrantes que sin un intérprete no podrán hacer preguntas.

Menciona que la primera audiencia es una de las más importantes para una inmigrante porque ahí el juez suele preguntarle qué quiere hacer después de informarle que llegó indocumentado al país y le informa que tiene un proceso de deportación.

“Sin una intérprete y sin entender nada, pueden pedir erróneamente una deportación voluntaria porque no puede preguntar y saber lo que está pasando”, dice.

Gálvez comenta que en esa primera audiencia, los inmigrantes suelen llegar sin abogado. Por eso, es muy importante la presencia de un intérprete en persona porque él es el único que puede explicarle y hacer preguntas al juez sobre lo qué pasa. “En las cortes de migración no hay defensores públicos”, subraya.

Y considera que en realidad la eliminación de los intérpretes en las audiencias iniciales de migración, no es más que extensión de una política de mano dura que pretende hacerle la vida difícil a los inmigrantes en aspectos pequeños y esenciales.

“Ya de por si para un indocumentado entrar a una corte de migración, es intimidante. Entran con miedo al juez, a los fiscales y a los agentes de seguridad. No tener alguien que hable su lenguaje, añade temor y genera parálisis”, opina.

Qué dicen los intérpretes

Varios intérpretes en distintos idiomas de las cortes de migración de diferentes partes del país, enviaron a La Opinión, los siguientes comentarios:

“El hecho de eliminar servicios de interpretación durante la primera audiencia va en contra de los valores de libertad y justicia estadounidenses. Es un derecho humano y básico entender los derechos dentro del debido proceso legal.

“Al no entender tanta terminología legal puede hacer que un compareciente se auto incrimine y que se exponga a una salida voluntaria obligada, esto lo separaría de su familia viviendo en EU.

“La primera audiencia es la que más intimida a los comparecientes y es cuando más nerviosos les vemos. Ellos hacen preguntas y muchas veces los jueces repiten sus respuestas.

“¿Piensan incluir preguntas y respuestas en este vídeo de casi media hora? ¿Piensan repetir el vídeo las veces que sea necesario?

“Se hablan cerca de 400 idiomas en los tribunales de inmigración a diario. ¿Porqué sólo están marginando a la comunidad hispanohablante? Solo se ha hecho el vídeo en español.

“Esta nueva administración no puede querer ahorrar fondos federales a costa de negarle los derechos básicos a los inmigrantes los cuales no son criminales. El pedir amparo dentro las leyes migratorias es un derecho y no un acto criminal.

“Esta inmigración gasta de manera abismal cuando se trata de temas superfluos.

“Los comparecientes vienen de todos los países y diferentes niveles de estudio. Hay muchos con discapacidades auditorios y del habla.

“¿Cómo les va ser útil y justo un vídeo pregrabado?

“Los intérpretes sentimos que nuevamente atacan nuestros trabajos y bienestar al querer reemplazarnos con un vídeo pregrabado”.

En relación a las interpretaciones telefónicas, señalan que tienen muchos inconvenientes porque las llamadas suelen caerse y a quienes contratan, nunca han estado en un tribunal.

Otros factores en contra son que los participantes hablan bajito o no vocalizan bien, y esto incluye a los comparecientes, jueces, abogados, testigos, niños. No se sabe realmente quien está presente y pone a muchos en peligro.