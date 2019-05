Acusan a adolescente por muerte de bebé hallada en maceta de cementerio

Dallas – Jazmín López fue arrestada esta semana luego de que su bebé recién nacida fuese encontrada muerta en una maceta en el cementerio Perry en Carrollton, cerca de Dallas.

Un cuidador en el cementerio en Perry Road encontró el cuerpo de la niña el 11 de marzo. Según se informó, vio una maceta que estaba fuera de lugar y la descubrió enterrada debajo de la tierra, dio a conocer el diario El Diario NY.

La madre de la bebé, residente de Dallas de 18 años, fue arrestada el martes y ahora enfrenta una acusación de asesinato capital.

Los investigadores encontraron una foto de lo que parecía ser un bebé vivo en su teléfono celular. También mensajes de texto e historial de búsquedas que sugerían que consideró el aborto durante su embarazo.

Cuando la interrogaron, López cambió su historia. Le dijo a los detectives que dio a luz escondida en un baño mientras su padre, su abuela y su tío estaban en casa.

“Dijo que sabía que la bebé estaba a punto de llorar, así que le tapó la boca. Tomó una camisa y cubrió la cara de la bebé y luego la sostuvo contra su cuerpo durante uno o dos minutos”, según la declaración jurada.

Más tarde, la joven madre dijo que puso a su hija en una canasta en su armario. Luego la colocó en una mochila para salir del apartamento.

También le dijo a la Policía que ella y su amiga compraron una maceta, colocaron el cuerpo de la bebé dentro y luego la llenaron con tierra y flores. La dejaron en el cementerio al día siguiente.

Aunque sostiene que sólo intentaba mantener a la bebé en silencio para que nadie en su hogar se enterara, la policía cree que López no tenía planes de cuidarla. No había artículos para infantes en su casa y no buscó ayuda médica para la niña, según el documento policial.

López ahora está detenido en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de $500 mil dólares.

El médico forense determinó que su hija nació entre las 34 semanas y el término completo. Pesaba poco menos de 6 libras y todavía tenía el cordón umbilical conectado.