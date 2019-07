Muestran niños indocumentados su realidad en dibujos

Nueva York – La presidente entrante de la Academia Americana de Pediatría visitó dos instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la semana pasada y le dijo a CBS News en una entrevista que los centros de detención de inmigrantes no son lugares para niños, publicó el Diario NY.

Sara Goza recibió las fotografías que tomó un un trabajador social de los dibujos que fueron realizados por niños inmigrantes recientemente liberados de la custodia de CBP, y los dibujos muestran a los niños en jaulas.

“Cuando abrieron la puerta, lo primero que nos golpeó fue un olor. Era el olor del sudor, la orina y las heces”, dijo Goza. “Y escuché un crujido a mi izquierda y miré hacia allá y era un mar de plata (se refiere a las mantas). Había niños pequeños, niños allí. Niños no acompañados allí”.

Goza describió una habitación llena de niños silenciosos “y no tenían expresión en sus rostros, no reían, no bromeaban, no hablaban”. Ella dijo que todo lo que podía escuchar era el susurro de esas mantas plateadas.