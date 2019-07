¿Antipatriota?

Los Ángeles – Fue el día anterior al 4 de julio, el día festivo más estadounidense, cuando se le preguntó a la estrella de la Copa Mundial de la FIFA, Megan Rapinoe, qué les diría a los que la han tildado de antipatriótica porque se niega a cantar el himno nacional y utiliza su fama futbolística para abogar por los derechos de los homosexuales y otras causas de justicia social, publicó el rotativo LA Times.

Rapinoe -que es capaz de grandes gestos, como su sonrisa, su postura de tomar por sorpresa a los demás y sus brazos extendidos después de marcar el segundo de sus dos goles en la victoria de Estados Unidos sobre Francia la semana pasada en cuartos de final- ofreció una respuesta matizada y apasionada que vale la pena tener en cuenta. Su argumento fue especialmente apropiado en la víspera de un día festivo que celebra el nacimiento de una nación, una que nació de la disidencia y que se enorgullece de ser moldeada por la libre discusión de ideas.

"Creo que soy particularmente, única y profundamente estadounidense. Si queremos hablar de los ideales que defendemos -los cantos y el himno, en los que nos basamos-, creo que soy extremadamente estadounidense", dijo el miércoles, un día de recuperación para las mujeres de EU tras su apretada victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal.

"Creo que para los detractores, me gustaría que miraran con atención lo que estoy diciendo y las acciones que estoy haciendo. Tal vez no estén de acuerdo con todas las formas en que lo hago, y eso se puede discutir. Sé que no soy perfecta, pero creo que defiendo la honestidad y la verdad, quiero mirar al país con honestidad y decir: "Sí, somos una gran nación, y hay muchas cosas que son asombrosas".

"Y me siento muy afortunada de estar en este país. Nunca podría hacer esto en muchos otros lugares. Pero eso no significa que no podamos mejorar, y tampoco que no debamos esforzarnos siempre por llegar más alto. Creo que esta nación se fundó sobre muchos grandes ideales, pero también sobre la esclavitud. Y pienso que tenemos que ser muy honestos al respecto además de muy abiertos al hablar de ello para que podamos reconciliarlo y, con suerte, avanzar y hacer que este país sea mejor para todos".

Rapinoe, que cumplirá 34 años el viernes, se arrodilló un par de veces durante el himno nacional en 2016 -una vez durante un partido de la Liga Nacional de Fútbol Femenino y otra durante un partido de la selección nacional- pero no se ha arrodillado aquí, a pesar de los rumores de los medios de comunicación social que dicen lo contrario. Está de pie durante el himno con los brazos a los costados y no canta, pero eso no es inusual entre los atletas profesionales. Muchos usan el himno como un tiempo para concentrarse en el próximo juego y cerrar los ojos o mirar hacia abajo en lugar de mirar la bandera, pero no atraen la misma crítica que Rapinoe ha recibido.

Parece que ella hace que la gente se sienta incómoda con su corto cabello rosado, la apertura sobre su orientación sexual y la voluntad de tomar posiciones políticas. No es la primera atleta que aprovecha su estatus de celebridad para apoyar una causa y no será la última.

La idea de que el deporte es un escape del mundo "real" es un concepto idealizado que nunca fue del todo cierto: Jackie Robinson, Billie Jean King, Althea Gibson, Bill Russell, Arthur Ashe y Muhammad Ali, entre otros, utilizaron el deporte como plataforma para combatir el racismo y la desigualdad. Ellos también inquietaban a la gente.

Tener y expresar opiniones fuertes es sólo una parte de la identidad de Rapinoe. También es una gran delantera que marcó cinco goles y se clasificó entre las líderes del torneo, antes de que una leve lesión en los tendones la mantuviera fuera de la alineación contra Inglaterra. Dijo que la molestia ha mejorado y que espera estar disponible el domingo en la final.

Rapinoe no se propuso ser una villana o un heroína, y se sorprendió al ser empujada al centro de un frenesí la semana pasada cuando un video de una entrevista con un mes de antigüedad apareció. Ella había usado ciertos adjetivos para enfatizar su oposición a visitar la Casa Blanca si el equipo de Estados Unidos era invitado por el presidente Trump. Más tarde se disculpó por sus comentarios, pero no por sus sentimientos.

Trump tweeteó: Rapinoe "nunca debe faltar el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo". Pero invitó al equipo a visitarlo, gane o pierda.

"Realmente no planeo estas cosas. Sólo digo lo que siento. Creo que nunca opino nada de lo que no estoy segura. Soy consistente con todo lo que hablo, así que me siento cómoda lidiando con ello cuando surge. Si llega en algún momento o vuelve a aparecer, supongo que no puedes controlar esas cosas".