Tecnologías en 2024 que cambiarán tu vida

Nueva York, EU.- Ha sido un año loco en la tecnología: La inteligencia artificial (IA) infiltró todo.

Elon Musk y Mark Zuckerberg acordaron una pelea en jaula (que nunca sucedió).

Un director ejecutivo de alto perfil fue despedido y recontratado en un fin de semana. Ah, y Apple presentó su producto menos convencional desde el G4 Cube.

Podríamos seguir, pero estamos aquí para mirar hacia adelante. Ésa es la mejor parte de este ejercicio anual, en el que todos nos subimos a un vehículo eléctrico de viaje en el tiempo y elegimos El Futuro como destino en Google Maps.

Entonces, ¿qué podemos predecir para el 2024? IA hasta donde... alcanza la vista. Ni siquiera fingiremos saber todo lo que hará la IA generativa en nuestros dispositivos, nuestros trabajos, nuestras vidas y nuestras elecciones, pero te prometemos que no podrás escapar de ella.

También veremos otras cosas: el declive de la odiada contraseña, un auge en energía más limpia, una mayor regulación en materia de niños en las redes sociales y más.

Y sí, Apple comenzará a vender una computadora de 3 mil 500 dólares para llevarse en el rostro que busca cambiar la forma en que vemos el mundo, o al menos nuestras salas.

Éstas son nuestras predicciones para el próximo año en tecnología:

¿Es real?

Cuando fotos de un toro caminando sobre unas vías de tren en Nueva Jersey se volvieron virales hace poco, lo primero que pensaron muchas personas fue: "¿Es producto de la IA?". No, la foto era real.

Éste es el reto de internet en el 2024: ¿Cómo distinguimos lo real de la IA?

Continuará la avalancha de productos de IA generativa, pero también se anticipan más herramientas para ayudarnos a identificar textos, fotografías, videos y audios generados artificialmente.

Específicamente, OpenAI ha prometido una función que identificará si una imagen es creada por su generador de imágenes, Dall-E 3, y TikTok ha dicho que está trabajando en formas de detectar y etiquetar automáticamente contenido generado por IA.

Los VEs batallan para acelerar

Si esperas que el 2024 sea el año del auge de los vehículos eléctricos (VEs), reconsidéralo. "No es que las ventas de vehículos eléctricos hayan caído, es que el ritmo de crecimiento se está desacelerando", anotó Dan Levy, analista en Barclays.

Esa desaceleración parece continuar, pero marca un punto de inflexión: cada vez más compradores de automóviles están comenzando a evaluar sus opciones de VEs. Dos de los mayores obstáculos para los consumidores, el precio y la carga, comenzarán a mejorar, particularmente en el caso de quienes miran más allá de Tesla.

En algún momento del 2024, Ford, General Motors, Rivian y otros podrán cargar en muchos de los sitios de carga de Tesla y esto deberá aumentar significativamente la cantidad de lugares donde los conductores de VEs puedan detenerse por energía en un viaje largo por carretera.

IA + PC = ?

En el 2024, los principales fabricantes tienen como objetivo brindarte acceso a la IA en sus dispositivos de manera rápida y sencilla, incluso cuando no estén conectados a internet, como requiere la tecnología actual. Bienvenido a la era de la PC con IA y también la Mac con IA.

Lo que viene es lo que los ingenieros llaman "IA en el dispositivo". Al igual que nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras portátiles tendrán la capacidad de ejecutar la computación especializada necesaria para realizar tareas impulsadas por la IA sin conectarse a la nube. Podrán comprender nuestra habla, buscar y resumir información, incluso generar imágenes y textos, todo sin el lento y costoso viaje de ida y vuelta al servidor de una empresa tecnológica.

El 14 de diciembre, Intel anunció sus participantes en esta carrera: chips con unidades de procesamiento neuronal integradas. Qualcomm había hecho lo propio a finales de octubre y ambos gigantes del silicio competirán para ser el motor de las computadoras portátiles y Chromebooks con Windows. Quizás vengan más chips así cortesía de Nvidia y AMD.

Apple, que en el 2020 llevó variaciones de sus chips móviles equipados con motores neuronales a computadoras portátiles y de escritorio, pondrá esa potencia de procesamiento especializada a disposición de los desarrolladores de software de nuevas formas.

Vida más larga para dispositivos más antiguos

A diferencia del pan y la leche, el empaque de nuestros dispositivos no trae fecha de caducidad impresa, pero eso no significa que no lo tenga. Los dispositivos modernos conectados a internet siguen vinculados a sus fabricantes después de que los compramos y mueren cuando los fabricantes dejan de ofrecer servicios y actualizaciones de software.

Sin embargo, un número cada vez mayor de fabricantes y marcas están ampliando el soporte de software. Apple, que actualiza los iPhone durante unos seis años y las Macs durante seis a ocho años, dependiendo del modelo, era el patrón oro, pero se ha quedado un poco rezagado de Google de Alphabet. Para sus nuevos teléfonos Pixel 8, Google aumentó el soporte a siete años. La compañía también dijo que proporcionará actualizaciones a los Chromebook hasta durante una década a partir del 2024.

La realidad mixta de Apple enfrenta el mundo real

¿Cambiará el Vision Pro de Apple la forma en que trabajamos al colocar hojas de cálculo flotantes en 3D en las paredes de nuestra oficina? ¿Hará que todos añoremos el FaceTime con la abuela holográfica? ¿Finalmente hará que las películas en 3D sean geniales? O, a 3 mil 499 dólares, ¿será el pisapapeles más caro del mundo? Lo sabremos a principios del 2024.

En las primeras pruebas, nos impresionó lo natural que es navegar por la interfaz digital con simples movimientos de la mano y toques con los dedos. Sin embargo, sigue siendo una pieza de hardware bastante sustancial que tienes que colocarte en la cabeza, con todo y batería.

Con su precio y su estatus de primera generación, el Vision Pro no está posicionado para ser un éxito generalizado. Más bien, Apple está apostando a que los primeros usuarios y los desarrolladores de software definan las apps arrasadoras de la computación espacial, la idea de que podemos combinar nuestras vidas reales y nuestros mundos digitales de nuevas maneras. Como dijo Tim Cook, CEO de Apple, en la presentación de Vision Pro, es "el inicio de un recorrido".

Grietas en los muros del jardín de Apple

Quizás la presidenta de la Comisión Europea debería simplemente reubicar su oficina a Cupertino, California. En el 2023, la legislación de la Unión Europea obligó a Apple a renunciar a su puerto Lightning patentado en favor del USB-C en el iPhone 15. El año que viene, regulaciones de la UE impulsarán a Apple a realizar cambios adicionales.

Si bien la App Store de Apple ha sido la única forma de instalar apps en el iPhone, la Ley de Mercados Digitales de la UE pretende cambiar eso. Requiere que empresas tecnológicas específicas dejen de prohibir que usuarios obtengan apps fuera de sus propias tiendas de aplicaciones. La fecha límite para cumplir es el 7 de marzo. En documentos presentados recientemente por Apple ante la SEC, la compañía declaró que anticipa "realizar más cambios comerciales en el futuro" a la App Store.

Claves de acceso en más lugares

Las contraseñas son pésimas. Cuando los hackers expusieron información perteneciente a alrededor de 6.9 millones de clientes de 23andMe, la empresa de kits de pruebas de ADN, la compañía señaló que como las personas a menudo reutilizan sus nombres de usuario y contraseñas, miles de inicios de sesión funcionaron para los atacantes usando datos robados de otros sitios.

Por eso, en el 2023 empresas como Google, Apple y Amazon adoptaron claves de acceso, un tipo de inicio de sesión que puede reemplazar las contraseñas y los códigos de autenticación de dos factores. A partir del próximo año, Microsoft implementará claves de acceso para empresas.

Una clave de acceso es más segura que un inicio de sesión tradicional porque cada una es única, se almacena dentro de los administradores de contraseñas y se puede acceder a ella vía un escaneo facial o de huella dactilar.

Edición del artículo original