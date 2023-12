Fue 2023 el año de la reflexión en las redes sociales

Nueva York.- Perdimos Twitter y conseguimos X. Probamos Bluesky y Mastodon (bueno, algunos de nosotros lo hicimos). Nos preocupamos por los bots de inteligencia artificial y la salud mental de los adolescentes. Nos refugiamos en chats privados y navegamos sin parar, como hacíamos en años anteriores. Para los usuarios de las redes sociales, 2023 fue un año de comienzos y finales, con algunas reflexiones intermedias.

He aquí un repaso a algunas de las historias más importantes de las redes sociales en 2023 y a lo que habrá que prestar atención el año que viene:

Adiós a Twitter

Hace poco más de un año, Elon Musk entró en la sede de Twitter en San Francisco, despidió a su consejero delegado y a otros altos ejecutivos y empezó a transformar la plataforma de redes sociales en lo que ahora se conoce como X.

Musk reveló el logotipo X en julio. Rápidamente sustituyó al nombre de Twitter y a su caprichoso icono del pájaro azul, tanto en Internet como en la sede de la empresa en San Francisco.

"Y pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pájaros", publicó Musk en el sitio web.

Debido a su carácter público y a que atraía a personajes públicos, periodistas y otros usuarios de alto perfil, Twitter siempre ha tenido una gran influencia en la cultura popular, pero esa influencia parece estar disminuyendo.

"Tenía muchos problemas incluso antes de que Musk se hiciera cargo de ella, pero era una marca muy querida con un papel claro en el panorama de las redes sociales", afirma Jasmine Enberg, analista de redes sociales de Insider Intelligence. "Todavía hay momentos de magia de Twitter en la plataforma, como cuando los periodistas tomaron la plataforma para publicar actualizaciones en tiempo real sobre el drama de OpenAI, y las comunidades más pequeñas de la plataforma siguen siendo importantes para muchos usuarios. Pero el Twitter de los últimos 17 años ha desaparecido en gran medida, y la razón de ser de X es turbia".

Desde la adquisición por Musk, X se ha visto bombardeada por acusaciones de desinformación y racismo, ha soportado importantes pérdidas publicitarias y ha sufrido descensos en su uso. No ayudó mucho que Musk soltara un improperio en una entrevista sobre el escenario acerca de las empresas que habían dejado de gastar en X. Musk afirmó que los anunciantes que se retiraban estaban haciendo "chantaje" y, utilizando una palabrota, básicamente les dijo que se perdieran.

Siguiendo con la tendencia de acoger de nuevo a usuarios que habían sido vetados por la antigua Twitter por incitar al odio o difundir información errónea, en diciembre Musk restauró la cuenta X del teórico de la conspiración Alex Jones, señalando una encuesta no científica que publicó entre sus seguidores y que resultó favorable al presentador de Infowars, que en repetidas ocasiones calificó de engaño el tiroteo de la escuela Sandy Hook en 2012.

Por su parte, las organizaciones LGBTQ y otras que apoyan a grupos marginados han dado la voz de alarma por la pérdida de seguridad de X. En abril, por ejemplo, suprimió discretamente una política contra la "difamación selectiva de personas transgénero". En junio, el grupo de defensa GLAAD la calificó de "la plataforma más peligrosa para las personas LGBTQ".

GLSEN, un grupo de educación LGBTQ, anunció en diciembre que abandonaba X, uniéndose a otros grupos como el Proyecto Trevor de prevención del suicidio sin fines de lucro, diciendo que los cambios de Musk "han dado a luz una nueva plataforma que permite a sus usuarios acosar y atacar a la comunidad LGBTQ + sin restricción o disciplina."

Hola X. Y Thread. Y Bluesky

Las ambiciones de Musk para X incluyen transformar la plataforma en una "aplicación para todo", como la china WeChat, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? No está claro si al público estadounidense y occidental le entusiasma la idea. Y el propio Musk ha sido bastante vago sobre los detalles.

Mientras X se enfrenta a una crisis de identidad, algunos usuarios empezaron a buscar un sustituto. Mastodon fue uno de los contendientes, junto con Bluesky, que en realidad surgió de Twitter, un proyecto favorito del ex CEO Jack Dorsey, que todavía forma parte de su consejo de administración.

Cuando decenas de miles de personas, muchas de ellas usuarios hartos de Twitter, empezaron a apuntarse a Bluesky (todavía) sólo por invitación en primavera, la aplicación tenía menos de 10 personas trabajando en ella, dijo recientemente su director ejecutivo, Jay Graber.

Esto significaba "apresurarse para que todo funcionara, mantener a la gente en línea, apresurarse para añadir funciones que teníamos en la hoja de ruta", explicó. Durante semanas, el trabajo consistió simplemente en "escalar", es decir, garantizar que los sistemas pudieran soportar la afluencia.

"Tuvimos una persona en la aplicación durante un tiempo, lo que fue muy divertido, y había memes sobre Paul frente a todos los ingenieros de Twitter", recuerda. "No creo que contratáramos a un segundo desarrollador de la app hasta después de la loca racha de crecimiento".

Meta, la empresa matriz de Facebook, vio la oportunidad de atraer a los usuarios descontentos de Twitter y lanzó su propio rival, Threads, en julio. Su popularidad se disparó cuando decenas de millones de personas empezaron a registrarse, aunque mantener a los usuarios ha sido todo un reto. En diciembre, Mark Zuckerberg, Consejero Delegado de Meta, anunció por sorpresa que la empresa estaba probando la interoperabilidad, la idea defendida por Mastodon, Bluesky y otras redes sociales descentralizadas de que la gente pueda utilizar sus cuentas en distintas plataformas, como ocurre con la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

"Comenzamos una prueba en la que las publicaciones de las cuentas de Threads estarán disponibles en Mastodon y otros servicios que utilicen el protocolo ActivityPub", publicó Zuckerberg en Threads en diciembre. "Hacer que Threads sea interoperable dará a la gente más opciones sobre cómo interactuar y ayudará a que el contenido llegue a más gente. Soy bastante optimista al respecto".

Preocupación por la salud mental

El impacto de las redes sociales en la salud mental de los niños se precipitó hacia un ajuste de cuentas este año, con la advertencia del cirujano general de EU en mayo de que no hay pruebas suficientes para demostrar que las redes sociales son seguras para los niños y adolescentes - y pidiendo a las empresas de tecnología, padres y cuidadores a tomar "medidas inmediatas para proteger a los niños ahora."

"Estamos pidiendo a los padres que gestionen una tecnología que evoluciona rápidamente y que cambia fundamentalmente la forma en que sus hijos piensan sobre sí mismos, cómo crean amistades, cómo experimentan el mundo... y una tecnología, por cierto, que las generaciones anteriores nunca tuvieron que gestionar", dijo el Dr. Vivek Murthy a The Associated Press. "Y estamos cargando todo eso sobre los hombros de los padres, lo que sencillamente no es justo".

En octubre, decenas de estados de EU demandaron a Meta por perjudicar a los jóvenes y contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar a sabiendas y deliberadamente funciones en Instagram y Facebook que crean adicción en los niños a sus plataformas.

En noviembre, Arturo Béjar, ex director de ingeniería de Meta, testificó ante un subcomité del Senado sobre las redes sociales y la crisis de salud mental de los adolescentes, con la esperanza de arrojar luz sobre cómo los ejecutivos de Meta, incluido Zuckerberg, sabían de los daños que estaba causando Instagram, pero decidieron no hacer cambios significativos para hacerles frente.

El testimonio se produjo en medio de un impulso bipartidista en el Congreso para adoptar normas destinadas a proteger a los niños en línea. En diciembre, la Comisión Federal de Comercio propuso cambios radicales a una ley de décadas de antigüedad que regula cómo las empresas en línea pueden rastrear y hacer publicidad a los niños, incluyendo la desactivación por defecto de los anuncios dirigidos a niños menores de 13 años y la limitación de las notificaciones push.

Qué ver en '24

Tus amigos de la inteligencia artificial han llegado, pero los chatbots son sólo el principio. En un patio de la sede de su empresa en Menlo Park (California), Zuckerberg afirmó este otoño que Meta está "centrada en construir el futuro de la conexión humana", y dibujó un futuro cercano en el que las personas interactúan con versiones en holograma de sus amigos o compañeros de trabajo y con robots de inteligencia artificial creados para ayudarles. La empresa presentó un ejército de robots de inteligencia artificial -con celebridades como Snoop Dogg y Paris Hilton prestando sus rostros para interpretarlos- con los que pueden interactuar los usuarios de las redes sociales.

El año que viene, la IA estará "integrada en prácticamente todos los rincones de las plataformas", afirmó Enberg.

"Las aplicaciones sociales utilizarán la IA para impulsar el uso, el rendimiento y los ingresos publicitarios, las suscripciones y la actividad comercial. La IA aumentará la confianza y la relación de los usuarios y los anunciantes con las redes sociales, pero su implantación no será del todo fácil, ya que se intensificará el escrutinio de los consumidores y la normativa", añade.

El analista también ve en las suscripciones una fuente de ingresos cada vez más atractiva para algunas plataformas. Inspiradas en el X de Musk, las suscripciones "empezaron como una forma de diversificar o aumentar los ingresos a medida que los negocios de publicidad social sufrían un revés, pero han persistido y se han expandido incluso cuando el mercado de la publicidad social se ha estabilizado".

Con las importantes elecciones que se avecinan en EU y la India, entre otros países, el papel de la IA y las redes sociales en la desinformación seguirá estando en el punto de mira de los observadores de las redes sociales.

"No estamos preparados para esto", declaró en mayo a AP A.J. Nash, vicepresidente de inteligencia de la empresa de ciberseguridad ZeroFox. "Para mí, el gran salto adelante son las capacidades de audio y vídeo que han surgido. Cuando puedas hacer eso a gran escala, y distribuirlo en plataformas sociales, bueno, va a tener un gran impacto."