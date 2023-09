Spotify y el futuro del podcast: traducción con IA

Ciudad de México.- ¿Cómo sonaría Michael Barbaro, del podcast The Daily del New York Times, en español? Quizás para saberlo no sea necesario que el presentador aprenda el idioma, ya que la inteligencia artificial será capaz de traducir su voz. Al menos de eso va la nueva innovación presentada por Spotify.

La plataforma de streaming de música anunció que se encuentra probando una tecnología de traducción de voz que permitirá a las personas escuchar a sus podcasters favoritos de habla inglesa en su lengua madre.

PUBLICIDAD

"Nos complace presentar el proyecto piloto de traducción de voz para podcasts, una innovadora función basada en inteligencia artificial que traduce podcasts a otros idiomas, todo ello con la voz del podcaster", indicó Spotify en una entrada de blog.

La parte medular de la función de traducción recae en Whisper, herramienta de transcripción de voz de OpenAI, la cual transcribe el inglés y traduce otros idiomas a esta lengua.

Lo que hará Spotify con esta función va más allá. La herramienta traducirá un podcast a otro idioma y lo reproducirá en una versión sintetizada a partir de la voz del podcaster. Es decir, clonará su voz y después la reproducirá en otra lengua.

"Esta innovación es capaz de adaptar el estilo de habla del orador en su traducción, lo que permite una experiencia de escucha más auténtica", indicó la empresa sueca.

"Un episodio de podcast grabado originalmente en inglés ahora puede estar disponible en otros idiomas manteniendo las características distintivas del habla del locutor", abundó.

Episodios selectos y nuevo contenido de programas conducidos por los podcasters Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons y Steven Bartlett serán 'doblados' al español, francés y alemán, de acuerdo con Spotify. No obstante, no especificó qué episodios serán o cuándo llegarán los nuevos.

El paquete de episodios traducidos al español verá la luz primero, mientras que las versiones al francés y al alemán se estrenarán más adelante. Tampoco se dieron fechas exactas del lanzamiento de estos contenidos.

Spotify informó que los episodios traducidos por voz de los creadores estarán disponibles en todo el mundo para los usuarios Premium y sin suscripción.

La compañía afirmó que tiene pensado incluir otros programas en el futuro, como The Rewatchables de The Ringer y el nuevo podcast original de Trevor Noah que se lanzará a finales de 2023.