Baldur's Gate 3 sorprende y se lleva el GOTY 2023

Ciudad de México.- David venció a Goliat. El ratón rugió más fuerte que el león. Así podríamos describir lo que pasó anoche en The Game Awards con la victoria del Game of the Year (Juego del Año) de Baldur's Gate 3 frente a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Timothée Chalamet, actor de moda por la película Wonka, abrió el sobre ante un expectante público. "And the Game of the Year is Baldur's Gate 3".

Los aplausos resonaron y Swen Vincke, director general de Larian Studios, desarrolladora detrás del título, se levantó, investido con una armadura, elemento importante en el videojuego, y se acercó al escenario escoltado por sus colegas.

"Ya no lo esperaba", admitió Vincke al tomar el micrófono en el escenario. Aunque todo pintaba para que Zelda de Nintendo se llevara el reconocimiento. Lae'zel blandió la espada contra Link y logró arrebatarle el trono.

Diversos medios de entretenimiento y videojuegos pronosticaban que Tears of Kingdom se llevaría el ansiado premio. Distintos creadores de contenido de gaming apuntaron cosas similares.

Baldur's Gate 3 se colocó por encima de los videojuegos Alan Wake 2 de Remedy Entertainment; Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games; Super Mario Bros. Wonder de Nintendo; y el ya mencionado Zelda.

No es el primer RPG en ganar, pero sí el primero que no pertenece a compañías gigantes como Bethesda o BioWare; tampoco fue desarrollada por mastodontes como Rockstar Games, Nintendo o PlayStation Studios; ni tiene detrás a Epic Games, Electronic Arts o Square Enix.

La franquicia Baldur´s Gate no fue creada por Larian Studios, de hecho fue desarrollada por BioWare, pero adquirieron los derechos en 2019.

La tarea era revitalizar la saga, manteniendo la esencia, pero con elementos frescos, algo que consiguieron, o al menos los seguidores reconocieron el trabajo, pues Baldur's Gate 3 también ganó el premio a Mejor Juego elegido por la comunidad.

Otros premios que se llevó fueron Mejor interpretación, Mejor multijugador y Mejor RPG. Es la primera vez que Larian Studios, desarrollador belga, obtiene este galardón.

Momentos después de que terminó la ceremonia de The Game Awards, Larian Studios y Xbox anunciaron que la versión digital del videojuego ya está disponible en Xbox Series. En México tiene un precio de mil 239 pesos.

Durante la noche también sorprendió Marvel's Spider-Man 2, nominado a mejor juego del año y otras categorías de peso, pero no se llevó ninguna estatuilla alada.