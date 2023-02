Sueros no son la opción para hidratarse después del ejercicio

Ciudad de México.- ¿Suero para reponerte?... si estás enfermo, sí.

Utilizar esta bebida para recuperar los líquidos perdidos a través de la transpiración al entrenar o competir no es lo adecuado pues, según los expertos, no son una opción viable.

PUBLICIDAD

Rehidratarse es básico para un adecuado desempeño deportivo, sólo que últimamente se ha puesto de moda la ingesta de sueros de venta libre para ese objetivo.

Al hacer actividad física, sobre todo de alta intensidad, el organismo sufre no sólo la pérdida de agua, también de minerales, que son indispensables para los procesos metabólicos así como para que el cuerpo se recupere. Por eso, el agua y las isotónicas han sido las bebidas más recurrentes para la rehidratación.

Pero hoy en día existe una tendencia de usar sueros para saciar la sed y compensar sales y minerales que pierde el organismo con la sudoración. Más aún, muchas personas los han adoptado como una bebida de uso regular, de todos los días.

Los sabores, entre naturales y artificiales, y los colorantes los han hecho un producto muy demandado entre la gente que hace ejercicio.

USO ESPECIAL

El consumo común de sueros no es recomendable, porque están diseñados para atacar una deshidratación por enfermedad, con vómito y diarrea, y no por la pérdida de líquidos por la sudoración por esfuerzo físico, advierte la licenciada en Nutrición, Rebeca Camacho.

"Se han puesto de moda muchos sueros o electrolitos (entre los deportistas), pero hay que revisar que no sean sueros orales para recuperación cuando se tiene vómito o diarrea, porque ahí la deshidratación es diferente y se requieren más electrolitos".

"Por eso es mejor buscar las bebidas preparadas para deportistas, sea la marca que sea, pero que diga la etiqueta que está elaborado específicamente para ellos", explica la especialista adscrita al área de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte de la UNAM.

Para Camacho, ingerir sueros como agua de día no es opción por las fórmulas con las que están elaborados y sus concentraciones de sodio y otros minerales, además de glucosa.

"No es conveniente tomarlos así porque éstos son para otra cosa. Si no se está haciendo ejercicio no es necesario estar tomando ni ese sodio ni la glucosa extra que aportan.

"Muchos alimentos tienen sodio en forma natural, con eso se cubre los requerimientos de este mineral, que no tienen que ver con el esfuerzo físico y no necesita tomar electrolitos a lo largo del día. Los sueros son generalmente para niños deshidratados o personas con diarrea o vómito".

TOMA NOTA

Una bebida rehidratante debe contener entre 150 y 200 miligramos de sodio y también suficiente glucosa, alrededor del 6 por ciento de concentración, porque en ese porcentaje es de mayor utilidad para el deportista, tanto para que se absorba rápido como para rehidratarse.

Cuando se presenta la sensación de sed, es que la persona ya está deshidratada en un 2 por ciento de su peso corporal; por ejemplo, alguien que pesa 70 kilos ya perdió 1.4 kg en agua. Ese porcentaje puede ser mucho en términos de rendimiento físico atlético.

MUCHA GLUCOSA

La nutrióloga incluso advierte que el consumo de estos productos, que están al alcance de todos al venderse en cualquier lado, puede ser contraproducente.

"Las personas que no se ejercitan y toman de estos sueros, que tienen unas 6 cucharaditas de glucosa por 500 mililitros, están consumiendo mucha azúcar, ya que la recomendación máxima para una mujer y hombre que no hacen ejercicio es de 8 y 9 cucharaditas al día, respectivamente, según la OMS", apunta.