Crece interés de la sociedad por la alimentación sana

Chihuahua.- Dagnia Ibarra Chávez, nutrióloga del Hospital Central Universitario, refirió que con el paso de los años ha avanzado el tema de darle la prioridad necesaria al trabajo que cómo nutriólogos realizan, a grado tal de que ya los pacientes que tiene actualmente no han llegado por cuestiones de salud o padecimientos, sino por interés en aprender a comer saludable e incluso de una manera sustentable con el planeta.

“Si yo me regreso muy al principio, siento que nos veían más al área de nutrición como quienes supervisábamos el ensamblaje de las dietas y no tanto el impacto en la salud del paciente, si hay muchas procesiones dentro del área clínica que están conscientes de nuestro trabajo y de nuestro impacto, pero conforme ha pasado el tiempo, se nota más y le han dado más prioridad a esto”, dijo.

PUBLICIDAD

En este sentido, comentó que eso los pacientes lo perciben de una manera positiva, por lo que empiezan a mostrar empatía con el trabajo que realizan los nutriólogos en cuanto a recomendación de alimentación y hábitos.

“Sí siento que las personas le dan más importancia cada vez, hace mucho tiempo creo que no era tanto lo que nos daban prioridad, incluso los pacientes faltaban a las consultas, era como si, ya sé que me va a decir que debo de dejar de comer tales cosas o no lo estoy haciendo tal cual, entonces no tiene caso que asista a la consulta”, citó.

Ibarra Chávez refirió que hay pacientes que ya buscan consultas para poder tener mejor conocimiento al momento de mezclar los alimentos para evitar deficiencias en la salud, lo que es un ejemplo de cómo la población ha mostrado interés en el cuidado de la salud, por medio de la nutrición.

La especialista en Nutrición Clínica, tiene 15 años como egresada en la carrera de Licenciatura en Nutrición, tiene desarrollándose desde ese tiempo en el área hospitalaria, además de contribuir en proyectos en gimnasios, nutrición comunitaria, conciencia de alimentación y cuidado del cuerpo.

Otro de los puntos que abordó la nutrióloga fue la sociedad, en general ha mostrado una mejoría en lo que refiere a distinguir entre una sana alimentación y “estar bien comido”, ya que las tecnologías permiten un pronto acceso a conocimientos básicos que ofrecen desde influencers hasta los mismos nutriólogos.

“Todavía hay mucho que hacer sobre todo en educación, pero sí habrá un impacto, siento que en las nuevas generaciones sí habrá una prioridad en el cuidado de nosotros mismos a través de la alimentación”, comentó, haciendo mención de que un ejemplo de ello es que las mamás actuales se capacitan en alimentación complementaria, lactancia materna y cuestiones que ayudan en el desarrollo y crecimiento de los niños.

Hizo énfasis de que el Sector Salud en general, debe de implementar más programas de enseñanza en materia de salud y políticas alimentarias, pero que con algunos de los programas implementados actualmente si se nota una pequeña mejoría.

Otro de los datos que compartió fue que, de acuerdo al Inegi, en el país hay 2.4 nutriólogos por cada mil habitantes, lo cual demuestra que no son los suficientes para poder educar a toda la población. “Las personas no sólo nos están viendo ya como las personas que los podemos ayudar a bajar de peso, que es como la primera etiqueta que nos ponen”.

De manera más constante ha ejercido la nutrición clínica, por lo que ha podido observar y detectar que con el paso del tiempo, se ha tenido un gran avance en el sentido de ver a la nutrición como algo complementario a una atención integral de la salud por parte de las instituciones.

Actualmente, cuenta con adultos jóvenes y adolescentes como pacientes, que son los que han mostrado más interés en vertientes nuevas de la alimentación vegana y/o vegetariana, lo que también se complementa en cuestiones de mejorar el impacto en el medio ambiente por medio de la alimentación.

“Después de tantos años creo que sigo enamorada desde el principio de mi carrera, lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado bastante, estoy muy agradecida porque siento que aportamos mucho como nutriólogos a la sociedad para mejorar hábitos de alimentación, condiciones de salud y a ver personas más plenas y contentas”, finalizó.