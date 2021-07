Penes más pequeños y menopausia precoz, algunos de los 203 síntomas de Covid prolongado

La pandemia de coronavirus no sólo ha causado más de cuatro millones de muertes en el mundo, sino también un porcentaje de personas que sufren secuelas de la enfermedad durante meses, a pesar de haber superado la infección. Un estudio publicado en The Lancet encontró que el COVID prolongado puede causar unos 203 síntomas, entre ellos penes más pequeños, menopausia precoz y trastornos del sueño.

Una investigación realizada por el Universtiy College London encontró que las personas que sufren COVID prolongado pueden presentar síntomas diversos y alargados durante un promedio de siete meses. Luego de encuestar a 3,762 personas con COVID-19 confirmado o sospechoso en 56 países, los expertos encontraron la prevalencia de 203 síntomas en 10 sistemas de órganos, 66 de ellos duraron un promedio de siete meses.

En el 91% e los casos, el tiempo de recuperación excedió 35 semanas, unos nueve meses. A partir del sexto mes los síntomas más frecuentes fueron fatiga, malestar luego de realizar esfuerzo y disfunción cognitiva.

Sin embargo, entre los otros síntomas descritos por los especialistas, hay una variedad de señales que van desde coágulos de sangre, afectación de la presión arterial, venas inflamadas, uñas quebradizas, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, dolor de oídos, ojos y garganta, hasta diversos trastornos del sueño, una reducción de los genitales masculinos y el inicio precoz de la menopausia.

“Los pacientes con COVID prolongado informan de una afectación multisistémica prolongada y una discapacidad significativa. A los siete meses, muchos pacientes aún no se han recuperado (principalmente de síntomas sistémicos y neurológicos/cognitivos), no han regresado a los niveles anteriores de trabajo y continúan experimentando una carga significativa de síntomas”, escribieron los autores de la investigación publicada en el EClinical Medicine de The Lancet.

Entre los 203 síntomas muy diversos descritos por la investigación, se encuentran: