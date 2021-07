¡No los toques ni los beses! Bebé de 11 días murió de herpes

Más de 1,4 millones de vistas tiene un video subido a TikTok, el cual fue compartido por una usuaria llamada Dakota Elizabeth Goss, quien vivió una de las peores experiencias al perder a su bebé recién nacido, y por algo inimaginable y que pudo haberse evitado.

Dakota, quien viven en Mount Airy, Carolina del Norte, y es experta en salud mental, dio a luz el 26 de febrero de 2019 a su hijo Emmitt, sin imaginarse que su felicidad se apagaría tan solo unos cuantos días después.

A los 6 días de nacido, Emmitt tuvo que ser internado luego de que sufriera graves problemas de salud derivados del virus herpes simple que le fue diagnosticado. Tristemente, el pequeño no lo soportó y murió tan solo 11 días después de haber llegado a este mundo.

No importa cuánto lo intenté, no pude protegerlo. Pero por favor, lávate las manos, no les toques la boca ni los beses… No pueden luchar”, fue como Dakota subtituló su video.

“Los bebés no tienen sistema inmunológico y no pueden combatir los gérmenes”, agregó.

Algunos usuarios, estremecidos por su experiencia, le preguntaron cómo es que Emmitt se contagió de herpes, a lo que la madre indicó que no lo saben exactamente, pues su hijo no había sido besado por nadie más que por ella y su pareja.

“Emmitt no recibió besos y aún así se enfermó. Sólo le habíamos tocado. Sucede. Es real”, escribió Dakota en los comentarios.

Dakota no aclaró cómo Emmitt contrajo la infección, pero cree que fue mientras estaba en el hospital. Algunos expertos aconsejan no besar a los bebés en los labios y lavarse las manos antes de tocarlos, especialmente si ha estado en contacto con un animal para evitar la propagación de bacterias dañinas.