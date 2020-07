Niños mayores transmiten el coronavirus tanto como los adultos, revela estudio

The New York Times

En el acalorado debate sobre la reapertura de las escuelas, una pregunta candente ha sido si los niños pueden transmitir el virus a los demás y con qué eficacia.

Un gran estudio nuevo de Corea del Sur ofrece una respuesta: los niños menores de 10 años transmiten a los demás con mucha menos frecuencia que los adultos, pero el riesgo no es cero. Y aquellos entre las edades de 10 y 19 años pueden transmitir el virus al menos tan bien como lo hacen los adultos.

Los hallazgos sugieren que a medida que se vuelvan a abrir las escuelas, las comunidades verán grupos de infección que arraigarán a niños de todas las edades, advirtieron varios expertos.

"Me temo que ha habido la sensación de que los niños simplemente no se infectarán o no se infectarán de la misma manera que los adultos y que, por lo tanto, son casi como una población en una burbuja", dijo Michael Osterholm, un experto en enfermedades contagiosas de la Universidad de Minnesota.

"Habrá transmisión", dijo Osterholm. "Lo que tenemos que hacer es aceptar eso ahora e incluirlo en nuestros planes".

Varios estudios de Europa y Asia han sugerido que los niños pequeños tienen menos probabilidades de infectarse y propagar el virus. Pero la mayoría de esos estudios fueron pequeños e imperfectos, dijo el doctor Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard.

El nuevo estudio "se realiza con mucho cuidado, es sistemático y analiza una población muy grande", dijo Jha. "Es uno de los mejores estudios que hemos tenido hasta la fecha sobre este tema".

Otros expertos también elogiaron la escala y el rigor del análisis. Investigadores surcoreanos identificaron a 5 mil 706 personas que fueron las primeras en informar los síntomas de Covid-19 en sus hogares entre el 20 de enero y el 27 de marzo, cuando cerraron las escuelas, y luego rastrearon los 59 mil 073 contactos de estos. Probaron todos los contactos domésticos de cada paciente, independientemente de los síntomas, pero solo probaron los contactos sintomáticos fuera del hogar.

La primera persona en un hogar en desarrollar síntomas no es necesariamente la primera infectada, y los investigadores reconocieron esta limitación. Los niños también son menos propensos que los adultos a mostrar síntomas, por lo que el estudio puede haber subestimado la cantidad de niños que iniciaron la cadena de transmisión dentro de sus hogares.

Los niños menores de 10 años tenían aproximadamente la mitad de probabilidades que los adultos de transmitir el virus a otros, de acuerdo con otros estudios. Esto puede deberse a que los niños generalmente exhalan menos aire, y por lo tanto menos aire cargado de virus, o porque exhalan ese aire más cerca del suelo, lo que hace menos probable que los adultos lo inhalen.