A medida que se acerca la temporada de influenza, algunas personas, y especialmente los padres, están preocupadas de que, si ellos o sus hijos se enferman, no sea fácil saber qué enfermedad tienen: gripe o Covid-19. Y tienen razón. La mayoría de los síntomas de las dos enfermedades son tan similares que, a falta de una prueba, no será posible saberlo con certeza. Pero hay algunas pistas.

Pero primero: vacúnese contra la gripe.

Si contrae la gripe, dicen los expertos, haber recibido la vacuna hace que sea mucho menos probable que sea hospitalizado o muera. Debido a los temores de un "gemelodemia" (pandemias gemelas), este año se hicieron grandes cantidades de vacunas contra la gripe y se distribuyeron en farmacias y consultorios médicos a partir de agosto.

Evalúe la diferencia entre un resfriado y una gripe.

Hay al menos 100 virus que pueden causar el resfriado común, pero solo cuatro que causan la influenza estacional. Muchas personas que se resfrían suponen que tienen gripe, pero los expertos dicen constantemente lo mismo acerca de cómo diferenciar: "La gripe te hace sentir como si te hubiera atropellado un camión". La fiebre, los dolores y los dolores de cabeza de un caso grave de influenza son generalmente peores que un caso de virus sincitial respiratorio, rinovirus u otros virus del resfriado común.

Todo el mundo conoce los síntomas de la gripe: fiebre, dolores de cabeza, dolores corporales, dolor de garganta, secreción nasal, congestión nasal, tos y estornudos y, en el caso de los bebés, infecciones de oído. Algunas víctimas, especialmente los niños, también padecen diarrea o vómitos.

En casos graves, la complicación más común es la neumonía. Los signos típicos de una neumonía por gripe son dificultad para respirar, especialmente cuando se esfuerza, y respiración inusualmente rápida (los médicos suelen buscar eso en los niños) y, a veces, dolor en el pecho o la espalda.

Identifique al Covid-19 por sus síntomas gripales y "extravagantes".

Saber si tiene Covid-19 es mucho más complicado porque hay muchos síntomas diferentes, y a veces bastante extravagantes, muchos de los cuales se asemejan a los de la gripe.

Los síntomas más comunes son fiebre alta, a veces con escalofríos, tos seca y fatiga.

La única señal que realmente distingue a las dos infecciones es que muchas víctimas de Covid-19 pierden repentinamente el sentido del olfato, no porque tengan la nariz tapada, sino porque no registran ni siquiera olores fuertes como el de cebolla o café. No todas las víctimas del virus padecen anosmia, el nombre formal de la pérdida del olfato, pero un estudio encontró que el 87 por ciento sí.

Los síntomas menos comunes incluyen dolor de garganta, congestión, secreción nasal, vómitos, diarrea, dolor de estómago y sentirse un poco sin aliento cuando se esfuerza. Algunas víctimas tienen los ojos enrojecidos o con comezón, y algunas tienen enrojecimiento o ampollas en los dedos de las manos o de los pies, los llamados dedos Covid, que se asemejan a los sabañones.

Comprenda que los síntomas de Covid-19 en los niños son similares a los de los adultos.

Los niños generalmente superan el Covid-19 con pocos problemas; para las edades más jóvenes, se cree que es menos peligroso que la gripe.

Los niños tienen la misma constelación de síntomas que los adultos, aunque es más probable que los padres lo noten cuando sus hijos tienen la nariz mocosa, los ojos enrojecidos y la irritabilidad exhausta que proviene del simple hecho de sentirse terrible.

Los síntomas peligrosos incluyen dificultad para respirar, labios azulados, confusión o incapacidad para despertarse y dolores abdominales intensos o incapacidad para retener líquidos. Si hay algún signo de estos, es importante llevar al niño a un médico o al hospital rápidamente.

En casos muy raros, los niños pueden contraer el síndrome inflamatorio multisistémico, que se cree que es causado por una respuesta inmune hiperactiva y puede causar shock y falla orgánica.

Pero los médicos enfatizan que es raro y que los padres deben darse cuenta de que es muy poco probable que su hijo enfermo lo tenga.