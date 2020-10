Estar enamorado eleva tu sistema inmune contra Covid

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- La primera etapa del enamoramiento fortalece el sistema inmune, lo que prepara al cuerpo a resistir mejor los ataques de virus y bacterias, por lo que podría ser una medida más de prevención contra la Covid-19, aseguró Ignacio Camacho Arroyo, investigador de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología y de la Facultad de Química de la UNAM.

"Eso no quiere decir que el amor nos va a hacer inmune a alguna infección y mucho menos que nos va a evitar que nos contagiemos, por ejemplo, de coronavirus, simplemente vamos a tener un sistema inmunológico activado, que nos va a permitir el poder tener más herramientas para luchar contra la infección, de tal manera que esta parte emocional que es fundamental para nuestra salud no sustituye a todas las medidas sanitarias que tenemos que llevar a cabo, como distanciamiento, el uso de cubrebocas”, advirtió.

Su afirmación parte del estudio Falling in love is associated with immune system gene regulation (Enamorarse está asociado con la regulación de genes del sistema inmunológico), presentado el año pasado en conjunto por investigadores de las universidades de Tulane en Nueva Orleans y la Universidad de California.

"Seleccionaron diferentes sujetos que estaban en distintas etapas de una relación amorosa, desde los que estaban en enamoramiento, los que ya no estaban, o los que por ejemplo no tenían pareja y lo que se hizo fue el análisis de muchas células del sistema inmunológico, así como de varios mensajeros químicos que son muy importantes en el funcionamiento del sistema inmunológico y se ve que están activos, o que tienen más células del sistema inmunológico que pueden contrarrestar las infecciones”.

Estudios como ése, asegura Camacho, permiten tener cada vez más bases para pensar que es fundamental el estado anímico en la salud de todo el organismo y no solamente en cuestión de las relaciones personales y amorosas.

En nuestro organismo hay un sistema que es la red psico-neuro-inmuno-endocrina, en donde todos nuestros sistemas están relacionados y lo que ocurre en alguno de ellos va afectar al otro”, agregó.

ACTIVIDAD SEXUAL LO FAVORECE

En este sentido, la actividad sexual también favorece el fortalecimiento del sistema inmune, consideró el especialista.

Hay muchos trabajos que señalan lo importante que son las relaciones sexuales en el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico, endocrino, el corazón, todo, te puedo mencionar que la actividad sexual es fundamental para la salud de todos nuestros sistemas y para nuestra salud emocional”.

Pero quienes no estén en la primera fase del enamoramiento no deben preocuparse, dijo, por su parte, el doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNAM, pues la amistad y el amor filial también traen beneficios para la salud.

La amistad también como una emoción, el chiste es que haya una emoción que permita la activación del sistema inmunológico”.

Y además del sistema inmune, la comunicación con amigos, familiares y seres queridos ayuda a disminuir el estrés causado por el encierro de la cuarentena y los cambios de la nueva normalidad y en eso, considero, han ayudado las redes sociales y plataformas de comunicación como zoom.

"No vamos a sustituir el contacto social el acercamiento por la tecnología, más bien esto nos permite distinguir esta ansiedad, nos permite mantener un cierto contacto que, aunque es disminuido, existe y entonces rompemos totalmente el aislamiento”.