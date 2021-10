Alertan por piratería de copa menstrual

Ciudad de México.— La copa menstrual se ha posicionado como un producto alternativo para la higiene femenina y el año pasado alcanzó un valor de mercado global, según ReportLinker, de mil 155 millones de dólares.

Para 2023, la firma de estadísticas prevé que alcanzará un valor de más de mil 400 millones de dólares.

El crecimiento del mercado ha favorecido la proliferación de una gran diversidad de copas que no cumplen con las certificaciones de las autoridades sanitarias y, por lo tanto, pueden poner en riesgo la salud.

Según la Cofepris, la copa menstrual es un dispositivo médico clase II, es decir, insumos que pueden tener variaciones en el material con el que se elaboran o en su concentración y generalmente se introducen al organismo, permaneciendo menos de 30 días.

"Los productos en esta categoría requieren de registro sanitario para su comercialización", señala la autoridad sanitaria.

En 2016 y 2017, la autoridad emitió alertas sanitarias ante la venta ilegal de productos que carecían de registro.

Hasta ahora, en México sólo cuatro marcas de copas menstruales tienen registro sanitario para su venta legal.

Una de ellas es la que elabora la marca ProFemme y que se ha convertido en la mayor fabricante a nivel nacional.

Sally Santiago, gerente de ProFemme, dijo que la mayor parte de las copas "pirata" vienen de China.

"Las copas deben tener registro sanitario y comprobar con información técnica, científica y pruebas de toxicidad que no causa daños o reacciones y que cumple con la función para la que fue hecha", comentó.

Actualmente las copas pirata se distribuyen por comercio en línea y redes sociales, añadió, sobre todo mediante grupos de chats.

"No podemos decir que todas las copas que se venden por esa vía no tienen registro. ProFemme y otras marcas vendemos por Mercado Libre o Amazon, pero hemos visto una proliferación de productos que no cuentan con ella", manifestó.

El precio promedio del dispositivo oscila entre 500 y 700 pesos en el canal formal, y los productos abajo de ese rango son sospechosas de ser pirata, al no estar fabricadas con el material de grado médico que se requiere.

De acuerdo con el proyecto de miscelánea fiscal del Paquete Económico 2022, a partir del próximo año las copas menstruales podrían tener tasa cero de IVA, lo que podría reducir su precio en 16 por ciento.