Libre y paseando

Ciudad de México.- “Ha pasado mucho tiempo desde que salieron nuestras denuncias. Ya no somos una, ya no somos dos. Hemos sido muchísima gente que ha levantado la voz, pero hay muchísima gente que no la levanta por miedo, porque ya pasaron cinco meses desde que salió la orden de aprehensión y él sigue libre y no solamente sigue libre, sigue paseándose por la ciudad. Sabemos perfectamente bien dónde está, hemos dado domicilios, hemos dado fotos de los domicilios, hemos dado nombres, hemos dado todo lo que tenemos a nuestro alcance y no es suficiente. No sabemos qué va a ser suficiente, porque todavía hay muchísima gente que no habla y que no dice y que no se atreve a denunciar y es totalmente entendible por qué no se atreven a denunciar: porque no pasa nada…”, reclamó una joven de Guadalajara.

El que pasea en total libertad e impunidad se llama Gabriel Vallejo Zerón, un catedrático jubilado de la Universidad de Guadalajara acusado de abusos físicos y sexuales por 17 jóvenes. Se desempeñaba como sicoterapeuta. Según publicó Reporte Índigo en marzo, hasta hace poco ejercía su práctica clínica en un consultorio perfectamente ubicado en la colonia Ladrón de la capital de Jalisco.

Una de sus denunciantes es su hijastra. Paulina tenía 12 años y, por 14, fue sometida a violencia física y sexual. Como ella, al menos otras 16 jóvenes, y existen dos denuncias penales por las que se giró la orden de aprehensión que ha logrado evadir. Hace un par de días, presenté esto en Imagen Noticias: “Ha surgido una relación con el médico que está acusado de violación y que señalan que es padre de su pareja, ¿qué me puede decir al respecto?”, preguntaron reporteros a la candidata de Morena a la alcaldía de Tlajomulco, Marcela Michel, durante un acto de campaña. Ella respondió: “Pues ahorita cuento con el tiempo suficiente para enfocarme en la campaña y en las propuestas y cosas que no tienen que ver con eso, con todo gusto se las puedo responder, pero denme chance ahorita de terminar mi campaña y que sea la elección...”. Tras la difusión de esta pieza en el noticiario a mi cargo y la publicación en las versiones impresas y digitales de Excélsior, ella aclaró en una carta enviada al diario: “No tengo ninguna relación de amistad ni familiar con el señor Gabriel V., buscado por las autoridades de Jalisco, y por consiguiente, tampoco con los delitos que se le señalan...”. Un comunicado muy escueto, se nota que su tiempo lo dedica sólo a su campaña.

Aunque el asunto, por ahora, cae por completo en las autoridades en funciones que no han movido un dedo para avanzar en esta investigación y resolver las denuncias. Las jóvenes jaliscienses llevan al menos cinco meses manifestándose. El martes pasado fue la última de estas movilizaciones. Exigen ser escuchadas, exigen y merecen respuestas. Como todas las mujeres de este planeta, debemos tener la garantía de salir a la calle y no encontrarse a sujetos cómo Gabriel Vallejo Zerón. Ojalá ésta fuera una narrativa de excepción, tristemente es el cotidiano de muchísimas mujeres en México y en el planeta que deben enfrentarse a la inacción de quienes tendrían que ser los primeros interesados en castigar a los agresores. Gabriel Vallejo Zerón no es caso único que disfruta de libertad y total impunidad.