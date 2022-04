El Chamizal ha muerto

Conocido como “el pulmón de Ciudad Juárez” el Parque Nacional El Chamizal es un ícono para nuestra ciudad y el Estado. En 1848, fueron firmados entre México y Estados Unidos los Tratados de Guadalupe-Hidalgo, donde se establecían los límites fronterizos entre ambos países. Dentro de estos límites se acordó que el Río Bravo (Río Grande para los gringos) serviría para establecer los límites entre Texas (en Estados Unidos) y Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (del lado mexicano). Por capricho de la naturaleza, en 1864 se suscitó una gran inundación provocando que el cauce del Río Bravo cambiara, estableciéndose unos metros hacia el sur (actualmente los famosos “Hoyos de El Chamizal”).

El entonces dueño de esos terrenos, el señor Pedro García, hizo el reclamo al gobierno estadounidense, sin embargo, esta petición fue ignorada y al poco tiempo, varios paseños comenzaron a asentarse en dichos terrenos. Posteriormente, en 1897, aconteció otra inundación; nuevamente el territorio mexicano se vio afectado, esta vez poniendo la “Isla de Córdova” del lado americano (así es, por eso el Puente Libre se llama Córdova-Américas). Fue cuando el gobierno mexicano comenzó a tomarle interés al asunto e instó a Estados Unidos a regresar el territorio de los terrenos de El Chamizal y la Isla de Córdova. El asunto fue revisado y solventado por un juez canadiense llamado Eugene Lafleur, quien, en 1911, resolvió a favor de México, pero Estados Unidos decidió no acatar el veredicto, y como México se encontraba en plena guerra revolucionaria pues nadie hizo nada para dar continuidad sobre el territorio perdido.

Fue hasta el 29 de agosto de 1963, cuando el presidente mexicano Adolfo López Mateos y el presidente estadounidense John F. Kennedy, decidieron retomar el tema de El Chamizal. Tras varios meses de estudiar el caso ambos países acordaron la devolución de las 177 hectáreas perdidas. No obstante, la tarea no era sencilla, pues se debía desalojar a los paseños que se habían asentado en la zona de El Chamizal, para ellos, ambos gobiernos acordaron pagar en conjunto una indemnización a los casi cinco mil afectados. Parte del acuerdo consistía en construir un canal pluvial (actualmente “Canal Franklin”), de tal manera que la división del territorio quedó en la devolución de 48 hectáreas del área de El Chamizal, parte de la Isla de Córdova (la cual se dividió en dos, 78 hectáreas para México y 78 hectáreas para Estados Unidos), y 107 hectáreas que Estados Unidos cedió a México en compensación.

Fue en septiembre de 1964 cuando el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson entregó de forma simbólica El Chamizal a México, recibido por el entonces presidente Adolfo López Mateos. En octubre de 1967 las zonas pactadas fueron reintegradas físicamente a territorio mexicano. Con esto concluiría un asunto internacional que duro más de 100 años, siendo también la primera y única vez en la historia en la que el gobierno de Estados Unidos ha devuelto, de forma pacífica, un territorio a otro país.

Dicen que recordar es vivir, y si no te tocó vivirlo, pues conocer la historia es sentirla. Esta zona verde, el pulmón de la ciudad se encuentra en el olvido, los juarenses no hemos tomado importancia de lo que, histórica y ecológicamente, significa El Chamizal para nuestra comunidad. No dejemos que este pequeño pulmón en medio de la urbe se quede en el olvido, que nuestra historia se esfume, porque si recordar es vivir, entonces olvidar es morir; y si la premisa es correcta, y los juarenses nos hemos olvidado de nuestro glorioso parque, entonces tristemente podríamos decir que “El Chamizal ha muerto”.