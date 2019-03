El aborto y la división de opiniones

Ciudad de México.- Unas horas después, apenas, que el Congreso de Nuevo León avalara, el martes, reformas a la Constitución para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural en la entidad norteña, la práctica criminal del aborto y su eventual despenalización a nivel país volvió a polarizar posiciones en el Legislativo federal…y, otra vez, a evidenciar la división de opiniones-posturas que sobre el punto existen al interior de las diferentes fuerzas políticas.

Evidencia clara de esto último lo fueron, primero, los diputados neoleoneses del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (2) y aliados del Partido del Trabajo (4) y Encuentro Social (1); Movimiento Ciudadano (2), del Revolucionario Institucional (6) y Acción Nacional (15) que conformaron la mayoría necesaria (y más) para prohibir, entre otras, la opción del asesinato de un pequeño en el seno de sus madres, en tanto que otros de Morena (4), de MC (2), uno del Verde Ecologista y uno más de Nueva Alianza votaron en contra de la iniciativa que, finalmente, insistamos, se aprobó.

Hablamos, en el caso de los últimos, de los morenos Bonifacio de la Garza Garza, Roberto González Gutiérrez, Claudia Tapia Castelo y Luis Armando

Torres Hernández; los naranjas Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariela Saldívar Villalobos, la verde Ivonne Bustos Paredes y la turquesa María Dolores Leal Cantú. Dos diputados, uno de Morena y otro del Revolucionario Institucional, se abstuvieron y dos no asistieron a la sesión.

Ello, aunque a nivel estatal se repitió el jueves a nivel federal, en el pleno del Senado donde la comunicadora de profesión Lily Téllez, quien alcanzó el escaño que ahora ocupa en la Cámara Alta con apoyo del lopezobradorismo, aprovechó los excesos —la colocación de un “trapo” verde, símbolo de apoyo al aborto— y falta de prudencia de la cuestionada proabortista Patricia Mercado no sólo para exigir respeto y fijar su posición contraria a la práctica que ella misma definió como “el asesinato de una persona”, sino para felicitar a los legisladores neoleoneses que votaron en favor de la vida y fijar su personal posición afín con esto, amén de dar a conocer que en breve presentará una iniciativa, precisamente, en defensa de la vida… para la que, de antemano, solicitó apoyo.

Momentos más tarde, en el mismo marco, el mexiquense exgobernador Eruviel Ávila, senador ahora por el Revolucionario Institucional, propuso una iniciativa antiaborto que, en esencia, plantea la no criminalización —“el no encarcelamiento de la mujer que aborta”— y el que las mujeres den en adopción a los niños no deseados o a los que, por consideraciones de otra índole, se vean imposibilitadas a mantener a su lado.

Y lo que es factible observar a nivel grupos legislativos, huelga señalar, se ahonda y evidencia más cuando de funcionarios del gobierno federal se trata… sin importar, claro, el partido en el cual militen y/o a través del cual obtengan una posición en particular.





Asteriscos

* Inmerso en la más profunda división de que se tenga memoria, carente de liderazgos, el panismo poblano —en coalición con PRD y MC— designó al derbecista exrector de la Universidad de las Américas Enrique Cárdenas Sánchez como candidato a la gubernatura, un primer paso —como advertimos— hacia la cancelación de su alianza con el morenovallismo.

* De no ser tan estúpidamente ridícula, la fallida propuesta del senador Salomón Jara Cruz de revocar la autorización para operar en México a las agencias calificadoras internacionales “que atenten contra la estabilidad (económica)” movería a risa… y a revisar si su promovente ¡sabe qué son aquellas y qué es lo que hacen!, ¿o no?...