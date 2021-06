-Continúa la historia del Lamborghini y otros

- Audio: ‘Yo creo que le faltan huevos...’

-Cobra Cobach cuotas extra sin tener clases

-Quieren que dirigencia morena sea por encuesta

El 20 de mayo fue presentado un “golpazo” de la Fiscalía General del Estado contra el crimen organizado en Ojinaga. Fueron decomisados algunos tractocamiones, algunas armas y algo de restos de droga.

La autoridad estatal dio a conocer que el operativo fue “coordinado” con la Guardia Nacional y el Ejército. Cayeron a una bodega de un rancho conocido como El Oasis del municipio citado.

La nota cobró relevancia nacional porque entre los decomisos aparecieron varios “lujillos” en cuatro ruedas.

Aquel Lamborghini modelo 2019, color blanco “de procedencia extranjera”.

También un Porsche GT3 RS, modelo 2019, color verde y un Ford Mustang, Shelby GT 350 modelo 2016, color rojo, ambos de “procedencia extranjera”.

Según la Fiscalía el porrazo fue dado tras una “denuncia anónima” contra un grupo del crimen organizado que opera en la región de Ojinaga, responsable de varios ataques contra la población civil y otros más contra policías estatales y ministeriales.

El grupo aludido aparentemente no se tragó el argumento de la denuncia anónima y habría descargado su venganza contra el Alfa 1 o comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Ojinaga, Andrés Lara Durán, el cual fue acribillado y quemado un par de semanas después en aquella zona.

Al parecer Lara solo fue chivo expiatorio porque el objetivo ha sido otro Alfa 1, Alberto García Ocaña, acusado entre la tropa de recibir las cuotas o “cotorras” por 200 y 300 mil pesos quincenales de distintos grupos, Delicias, Jiménez, Ojinaga, etc.

García Ocaña es el jefe de la ministerial en la ciudad de Chihuahua y centro del estado. La semana pasada informaron fuentes de La Columna que había renunciado a su cargo justo porque sintió las amenazas muy cerca.

Oficialmente no afirma ni niega la Fiscalía ese movimiento, la realidad es que al menos en la Fiscalía Zona Centro ya no ha sido visto... Sin embargo, los agentes subordinados han sabido que “desde alguna parte” han llegado mensajes a los grupos delictivos para que adelanten las cuotas de agosto porque en septiembre llegan los nuevos administradores del Gobierno estatal.

Es mucha la adrenalina, la osadía... la ambición... la falta de temor al peligro.

***

“Yo creo que le faltan huevos”, dijo en tono ni siquiera de enojo la consejera municipal panista, Martha Adriana Durán, refiriéndose a su presidente del comité municipal partidario, Joob Quintín Flores.

Lo expresó Durán, también tesorera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, entre serio y broma mientras era abordado en sesión del comité municipal, -martes por la noche-, el tema de los traidores internos durante la campaña electoral.

La funcionaria corralista es sabedora que su dirigente de partido suele criticar y recular; avienta cacayacas de las que luego se desdice, aunque queden grabadas por todas partes. Por ello lo toma con espíritu divertido.

Ahora ocurrió lo mismo, durante la mañana de ese martes en conferencia de prensa, Joob incluyó entre los justiciables por traición a quien llamó “el ciudadano”, Javier Corral, y hasta habló de una lista que sería revisada en la sesión de la tarde. Tenemos en versión digital de La Columna la grabación con la porción correspondiente al tema.

Quizá de ahí surgió el moqueante mensaje que dejó ayer para la historia en redes Javier Corral, el traidor mayor: “Créanme que no me puede tanto la ofensa pública en mi contra, de varias personas a las que brindamos la oportunidad de colaborar en nuestro gobierno...”, señaló.

Ni el Río Nilo pudo soltar tantas lágrimas como las de cocodrilo derramadas ahí por “César Javier Corral Duarte”.

Desde Ciudad Juárez algún pajarito de los pocos leales que le quedan informó al mandatario que la lista de “traidores” fue elaborada por Ulises Pacheco, a quien Corral se llevó a Chihuahua como secretario ejecutivo de Seguridad Pública tras un supuesto intento de ejecución cuando se desempeñaba como jefe de ministerios públicos aquí. Por ahí iba la flechita.

Total que, ante los miembros del comité municipal, Joob lanzó la culpa a las “malas interpretaciones” de los medios informativos sobre el tema de la expulsión. Dijo que no lo dijo; pidió a disculpas a varios de los presentes incluidos en la lista para la guadaña y aclaró que la decisión al respecto corresponde a los comités estatal y nacional del partido. Dejó ahí el asunto, en el aire.

Su “particular”, Alejandro Jiménez Vargas, y otro miembro del municipal Carlos Ortiz, pidieron “sanción ejemplar” contra Corral porque “perdimos catastróficamente”. Sus solicitudes quedaron en grado de desahogo porque “no compete” al municipal el proceso de expulsión.

Joob hizo lo posible por escapar de la enredadera que tejió durante la mañana. Buscó el flanco amable de “resultados positivos” al término de la elección, pero alguien en voz baja recomendó buscar “si alguien apuntó las placas del tráiler que nos atropelló porque al dirigente todavía no le cae el veinte”.

“Hay muchos elementos por parte del gobernador... Ya precisamente el secretario de Estudios me ha presentado un proyecto no solamente del ciudadano (Corral), sino de más personas... por no apoyar o hacer campaña en contra de la candidata del PAN (Maru) y denostar a la dirigencia nacional del PAN”. Tales fueron las palabras de Quintín que pueden ser escuchadas en la grabación mencionada.

***

Más de 38 mil padres de familia en el estado, casi el 50 por ciento en Ciudad Juárez, fueron nuevamente sorprendidos con el cobro de una cuota extra en el Colegio de Bachilleres como contribución a la sociedad de alumnos.

El cobro es de 135 pesos por cabeza, casi nada en comparación con el costo de la inscripción que supera los dos mil pesos al semestre. Casi nada para los padres con mediano y alto ingreso, pero muchísimo para los que apenas alcanzan para darles de comer y vestir a los hijos.

Es muchísimo más si la cifra se multiplica por la matrícula completa del Cobach, cuya directora Teresa Ortuño Gurza no ha dicho durante toda la pandemia en qué se gastan los recursos de la sociedad de alumnos, cuando no hay alumnos en clases presenciales.

La tablita que mandan a los padres, donde se consignan los pagos de inscripción y la cuota que se debe aportar de forma obligatoria, puede verse en versión digital.

Por ese concepto ingresan al semestre cinco millones de pesos a todos los planteles de la institución. Se han cobrado religiosamente las tres inscripciones semestrales que abarca ya la pandemia, sin que los alumnos o los padres tengan idea del destino de dichos recursos.

En temporada normal se supone que los alumnos, con la guía de las áreas administrativas del Cobach, planean actividades, organizan eventos y usan esos recursos que si bien no son muchos, sí sacan de apuros.

Sin embargo durante la contingencia sanitaria el Cobach ha sido renuente a dispensar el cobro, pese a la gran cantidad de familias que se quedaron sin ingresos o los vieron mermados ante la imparable crisis económica que trajo el Covid.

No solo se ha negado la autoridad educativa a suspender o abaratar el cobro, sino que ni explicaciones ni cuentas rinde a los esforzados padres de familia a los que no les queda de otra que pagar con depósito bancario si quieren tener a sus hijos inscritos.

***

El nuevo alboroto que traen los morenos tiene que ver con el relevo de su dirigente estatal, el profesor Martín Chaparro Payán, quien ya tiene vencido el período y seguramente no tendrá problemas en encontrar acomodo en el gabinete que forme el alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar.

Uno de los grupos que pelean la dirigencia, precisamente el del profe que también es alcalde suplente de Ciudad Juárez, recibió un baldazo de agua fría cuando de México se soltó la versión de que la siguiente elección será por encuesta.

Así, igualito a lo que se hizo para seleccionar candidato a gobernador, sería el democrático ejercicio para designar nuevo dirigente, además de Consejo Estatal y todas las secretarías que componen la burocracia partidista.

Una encuesta colocaría como favorito al abanderado derrotado Juan Carlos Loera o a cualquier que él impulse. Si ya lo favoreció una vez la decisión, qué más da otra ahora que la lucha es por conducir el partido.

Por eso es que el rumor de la encuesta, que ha tomado vuelo las últimas horas, puso tensos a los que iban a pelear de manera tradicional por la dirigencia; es decir por la vía de las mentadas y los trancazos en una acalorada reunión de consejeros estatales, que no respetan investiduras, rangos ni jerarquías.

Será cuestión de semanas para que se decida el método en la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado. Por mientras ahí está la víbora chillando.