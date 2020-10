Welker puede aprender de Guthrie cómo lidiar con Trump

Washington— Savannah Guthrie llevó su juego más duro al salón de debates de la NBC la semana pasada con el presidente Donald Trump. Ella retrocedió, interrumpió, verificó los hechos en tiempo real y dio lo mejor que pudo, incluso brindando el sonido de la noche al señalar el enorme impacto de Trump compartiendo una teoría de la conspiración en las redes sociales. (“Tú eres, ¿no?, como ese tío loco de alguien que puede compartir lo que sea”).

A medida que se acerca el debate final del jueves entre Trump y Joe Biden, la colega de Guthrie en NBC, la corresponsal de la Casa Blanca, Kristen Welker, también necesita tener la mejor noche de su carrera, pero de una manera muy diferente.

Para hacer de este debate algo que sirva al interés público en lugar de ser el circo desastroso que podría ser, necesita tener el control.

Un control mucho mayor de lo que Chris Wallace, de Fox, mostró durante el primer debate y mucho más que lo que hizo Susan Page, de USA Today, durante el debate vicepresidencial.

¿Cómo puede hacerlo, dado lo muy agresivo que probablemente Trump será?

Después de todo, ha pasado los últimos días en una serie de mentiras y declaraciones erróneas, superándose a sí mismo en las últimas semanas de la campaña. Y ha estado criticando duramente a Welker, llamándola injustamente una herramienta para la izquierda.

“Es una demócrata radical. Borró toda su cuenta. No es buena”, despotricó Trump en un mitin de campaña en Arizona el pasado lunes.

No hay nada en estas afirmaciones. Los padres de Welker han contribuido a las causas y los políticos demócratas; ella no es responsable de eso. Ella dio de baja temporalmente su cuenta de Twitter, pero eso fue después de que Steve Scully, de C-SPAN, afirmara falsamente que la suya fue pirateada. Y sí, se tomó una foto con los Obama en la fila de recepción en la fiesta de la Casa Blanca para periodistas hace unos años, pero generaciones de reporteros tomaron la misma dudosa decisión, posando con los Bush, Clinton, Reagan (Brit Hume, de Fox News, que no es una demócrata radical, defendió a Welker en Twitter compartiendo su propia foto de vacaciones con los Obama).

No es de extrañar que Trump vaya tras Welker. Como dijo Charlotte Alter de la revista Time el pasado domingo en CNN: “Ataca a todo el mundo, pero guarda sus ataques más personales para las mujeres y particularmente para las mujeres periodistas”. Y, agregaría, particularmente para las mujeres afroamericana, como Welker.

Una ventaja que Welker aporta a su tarea es un gran conocimiento detallado de ambos candidatos, obtenido por su largo mandato como reportera en la Casa Blanca. Ha cubierto tanto a Trump como a Biden mientras estuvo en el cargo. Ella los conoce de adentro hacia afuera.

La configuración del debate altamente formalizada tiene pros y contras para Welker, si tiene la intención de mantener el rumbo.

La buena noticia es que la Comisión de Debates Presidenciales bipartidista decidió este lunes proporcionar una nueva medida diseñada para hacer precisamente eso: Biden y Trump tendrán cada uno dos minutos de tiempo ininterrumpido al comienzo de cada segmento temático de 15 minutos. El candidato que no tenga la palabra tendrá su micrófono apagado.

Después de los dos minutos, ambos micrófonos estarán encendidos para una discusión abierta.

Es un buen esfuerzo de la comisión, o quizás más como un gesto inútil. No veo que haga mucha diferencia. Incluso podría ser un problema si Trump continúa hablando mientras su micrófono está apagado: su voz podría ser captada por el micrófono de Biden o, de lo contrario, podría simplemente resultar una distracción para Biden y Welker sin que la audiencia de televisión comprenda lo que está sucediendo.

Una de las cosas sorprendentes y alentadoras que hizo Guthrie la semana pasada, fue dejar en claro que no era una cautiva del formato tradicional de “debate”. Sí, llamó a los posibles votantes, pero también hizo muchas de sus propias entrevistas asertivas, desafiando a Trump desde el principio y sin dejar que se saliera con la suya (ella también lo ignoró cuando él la describió irrespetuosamente como linda).

Welker también debe emplear algo de fuerza y mostrar cierta independencia del formato. No puede verificar todo en el momento, pero puede y debe evitar que el debate se convierta en un super difusor de desinformación. Ella tiene la fuerte obligación de hacerlo si, por ejemplo, Trump dice, como lo ha hecho antes, que es poco probable que los jóvenes sufran mucho del Covid-19. O que el país está “dando la vuelta a la esquina” para controlar el virus cuando en realidad está en aumento.

Ella puede recordarles firmemente a los candidatos al comienzo del debate, y dejar que la audiencia lo escuche, que sus campañas han acordado seguir las reglas.

Debería evitar los empalagosos esfuerzos por mantener el control calmando al presidente como lo hizo Wallace, cuando le prometió a Trump que le gustaría la siguiente pregunta, como si le estuviera ofreciendo una galleta para que fuera bueno.

Y debería ser ella quien plantee preguntas y dirija la discusión, sin ceder eso a ninguno de los dos candidatos.

Como hizo Guthrie la semana pasada, Welker debe mantenerse firmemente a cargo, sin depender de respuestas débiles como las interminables e ineficaces súplicas de “Gracias, señor vicepresidente”, como lo hizo Page.

Y, lo que es más importante, Welker puede seguir dejando claro que, si el debate es un desastre fuera de control, son los ciudadanos estadounidenses los que salen perdiendo.