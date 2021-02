Texas, tierra de viento y mentiras

Paul Krugman / The New York Times

Nueva York— Los políticos no son dioses ni santos. Como no son dioses, a menudo toman malas decisiones políticas. Como no son santos, a menudo tratan de evadir la responsabilidad por sus fracasos, afirmando que lo hicieron tan bien como cualquiera podría haberlo hecho o que alguien más merece la culpa.

Por un tiempo, entonces, la política en torno a los cortes de energía que se han extendido por Texas parecía bastante normal. Es cierto que los líderes del estado siguieron políticas imprudentes que prepararon el escenario para la catástrofe y luego trataron de evadir la responsabilidad. Pero si bien su comportamiento fue reprensible, fue reprensible en formas que hemos visto muchas veces a lo largo de los años.

Sin embargo, eso cambió alrededor de un día después de que se hizo evidente la gravedad del desastre. Los políticos republicanos y los medios de comunicación de derecha, que no se contentan con el simple cambio de culpa, se han unido en torno a una falsedad maliciosa: la afirmación de que la energía eólica y solar causó el colapso de la red eléctrica de Texas, y que los ambientalistas radicales son de alguna manera responsables del hecho de que millones de personas se congelen en la oscuridad, a pesar de que los republicanos conservadores han gobernado el estado durante una generación.

Esto no es una mala conducta política normal. Es el equivalente en política energética de afirmar que la insurrección del 6 de enero fue una operación de Antifa de bandera falsa: una negación cruda de la realidad, no solo para escapar de la responsabilidad, sino para demonizar a los oponentes. Y es otro indicador del colapso moral e intelectual del conservadurismo estadounidense.

La historia subyacente de lo que sucedió en Texas parece ser bastante clara. Como muchos estados, Texas tiene un mercado de electricidad parcialmente desregulado, pero la desregulación ha ido más allá que en otros lugares. En particular, a diferencia de otros estados, Texas optó por no ofrecer incentivos a las compañías eléctricas para instalar capacidad de reserva para hacer frente a posibles emergencias. Esto hizo que la energía fuera más barata en tiempos normales, pero dejó al sistema vulnerable cuando las cosas salieron mal.

Las autoridades de Texas también ignoraron las advertencias sobre los riesgos asociados con el frío extremo. Después de que una ola de frío en 2011 dejó a millones de tejanos en la oscuridad, la Comisión Federal de Regulación de Energía instó al estado a acondicionar sus plantas de energía para el invierno con aislamiento, tuberías de calor y otras medidas. Pero Texas, que deliberadamente cortó su red eléctrica del resto del país precisamente para eximirse de la regulación federal, solo implementó parcialmente las recomendaciones.

Y llegó la congelación.

Una red eléctrica mal preparada para hacer frente al frío extremo sufrió múltiples puntos de falla. Los mayores problemas parecen haber surgido en el suministro de gas natural, que normalmente suministra la mayor parte de la electricidad de invierno del estado, ya que los cabezales de pozo y las tuberías se congelaron. Tampoco se trataba simplemente de que se apagaran las luces; la gente también se está congelando, porque muchos hogares de Texas tienen calefacción eléctrica. Muchas de las casas sin calefacción eléctrica dependen, sí, del gas natural. Estamos ante un enorme sufrimiento y, probablemente, un número significativo de muertos.

Por lo tanto, Texas está experimentando un desastre natural que se agravó significativamente debido a errores importantes en las políticas, y los funcionarios que cometieron esos errores deben rendir cuentas.

Sin embargo, en lugar de aceptar la responsabilidad, los funcionarios del gobernador Greg Abbott en adelante, respaldados por prácticamente todo el complejo mediático de derecha, han optado por echarle la culpa a la energía verde, especialmente la energía eólica.

Ahora bien, es cierto que el estado genera mucha electricidad a partir del viento, aunque es una pequeña fracción del total. Pero eso no es porque Texas - ¡Texas! - está dirigido por locos medioambientales. Es porque en estos días las turbinas eólicas son una fuente de energía rentable donde hay mucho viento, y una cosa que Texas tiene es mucho viento.

También es cierto que el frío extremo obligó a que algunas de las turbinas eólicas del estado no suficientemente acondicionadas para el invierno se apagaran, pero como dije, esto le estaba sucediendo a las fuentes de energía de Texas en todos los ámbitos, con los peores problemas relacionados con el gas natural.