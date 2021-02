Texas es un estado rico en un país rico, y mira lo que sucedió

Ezra Klein / The New York Times

Nueva York— Hace unos meses, porque realmente sé como vivir, pasé una noche leyendo “El cisne verde: banca central y estabilidad financiera en la era del cambio climático”. El informe, publicado en enero de 2020 por el Banco de Pagos Internacionales, argumentó que los bancos centrales, preocupados como están por la estabilidad de los precios y los sistemas financieros, fueron negligentes si ignoraron el cambio climático. Las economías que conocemos son inseparables de la larga paz climática en la que se construyeron. Pero esa paz se acaba. No hay precios estables en un mundo en llamas.

Este es uno de esos artículos en los que el lenguaje mesurado preferido por los tecnócratas se contrae con los horrores que intentan describir. Lo que emerge es una poesía casi apocalíptica. Una línea, en particular, ha sonado en mi cabeza durante meses. “Los riesgos relacionados con el clima seguirán siendo en gran medida imposibles de cubrir mientras no se tomen medidas en todo el sistema”. Si sabe algo sobre reguladores financieros, sabrá que la palabra “irrefutable” es una campana de alarma que suena en la noche. Los sistemas financieros están diseñados para cubrir riesgos. Cuando un riesgo global no se puede cubrir, el peligro que representa es existencial.

El objetivo del informe es simplemente este: los sistemas económicos del mundo se tambalean sobre “modelos de evaluación de riesgos retrospectivos que simplemente extrapolan tendencias históricas”. Pero el futuro no será como el pasado. Nuestros modelos se degradan día a día y no comprendemos, no queremos comprender, cuánto podría derrumbarse en la sociedad cuando fallan y cuánto sufrimiento podría traer. Un lugar para comenzar es reconociendo cuán frágil es la infraestructura básica de la civilización incluso ahora, en este clima, en los países ricos.

Lo que me trae a Texas. Dos hechos de esa crisis han recibido menos atención de la que merecen. Primero, el frío en Texas no fue un desastre climático generacional. El problema, como escribió Roger Pielke Jr., analista ambiental de la Universidad de Colorado en Boulder, en su boletín, es que la planificación del peor escenario del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas utilizó una ola de frío de 2011 que fue una -Eventos meteorológicos de 10 años. Ni siquiera fue el peor frío experimentado en Texas que se recuerde: en 1989, las temperaturas y la generación de electricidad (como porcentaje de la demanda máxima) cayeron aún más que en 2011. Texas no había fallado en prepararse para el futuro lejano. No se preparó para el pasado reciente.

En segundo lugar, podría haber sido mucho peor. Bill Magness, presidente y director ejecutivo de ERCOT, dijo que Texas estaba “a segundos y minutos” del colapso total del sistema de energía, del tipo en el que el sistema necesita ser reconstruido, no solo reiniciado. “Si hubiéramos permitido que ocurriera un apagón catastrófico, hoy no estaríamos hablando de recuperar la energía de la mayoría de los clientes”, dijo Magness. “Estaríamos hablando de cuántos meses podrían pasar antes de que recupere su energía”.

Este no fue el peor clima imaginable y este no fue el peor resultado imaginable. El cambio climático promete acontecimientos mucho más violentos por venir. Pero así es como se ve cuando nos enfrentamos a un tramo de clima extremo, raro pero predecible, en un estado rico en un país rico. El resultado fue casi 80 muertes, y contando, incluido un niño de 11 años que fue encontrado congelado en su cama. Apenas puedo soportar escribir esas palabras.

Texas no resultará único, ni siquiera tan malo, en términos de cuán frágiles eran realmente las suposiciones bajo su infraestructura crítica. La mayoría de sus errores son familiares para cualquiera que haya cubierto alguna vez la política de infraestructura y preparación para desastres. Shalini Vajjhala, quien trabajó en resiliencia climática en la administración Obama y ahora es directora ejecutiva de re: focus partners, una firma que ayuda a las ciudades a prepararse para el cambio climático, lo expresó claramente. “Cuando tengo éxito, eso significa que algo no ha sucedido. Esa es una buena política, pero es una pésima política. El primer año te aplauden. El segundo año, se recorta su presupuesto. El tercer año, su personal se marcha “.

No es solo nuestra infraestructura energética la que no está preparada para el cambio climático. Es nuestra infraestructura política. Es nuestra infraestructura social. Son nuestras psiques. Durante mucho tiempo ha existido la esperanza de que las repetidas crisis climáticas obliguen a los republicanos a alistarse en la lucha para detener o frenar el cambio climático. ¿Cómo puede ignorar la crisis cuando son sus electores los que están congelados, su casa la que está bajo el agua? Pero lo que vimos en Texas es la línea de tiempo más oscura: un bucle fatal de polarización climática, donde las crisis climáticas conducen, paradójicamente, a una política que está más desesperada por los combustibles fósiles, más despectiva de la cooperación internacional o incluso interestatal.

De manera similar, una vez que el cambio climático ya no pueda ser ignorado, los republicanos pueden reforzar su adopción de los combustibles fósiles en lugar de admitir décadas de errores políticos. He cubierto la política climática durante años, así que me horroricé al escuchar a los republicanos llamar a quemar más carbón porque su sistema energético fallaba. Pero si tuviera frío y miedo y buscara una respuesta familiar de personas en las que ya confiaba, me imagino que tendría sentido para mí. El cambio climático sin control promete un futuro de escasez y emergencia, y eso puede generar demanda de políticos y soluciones que prometen falsamente un regreso a tiempos mejores y más simples.

La cooperación es la superpotencia de la humanidad, y la forma en que hemos ampliado nuestro círculo, desde parientes, tribus, religiones, países y el mundo, es milagrosa. Pero las condiciones en las que se ha establecido esa cooperación son delicadas y, como todo lo demás, forman parte del sistema biofísico en el que vivimos. Estamos cambiando ese sistema de formas que no entendemos y con consecuencias que no podemos predecir.