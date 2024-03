Dos hombres blancos mayores hablan de política de identidad

San Diego— Como periodista en el centro, desprecio a ambos partidos políticos. Al menos, creo que hay dos partidos. A veces, parecen ser uno y el mismo. A menudo, no puedo distinguirlos.

No puedo ser el único estadounidense que se siente así. Ambos partidos mienten a sus electores, no cumplen con sus ideales, dejan que los donantes dicten agendas y no permiten que la consistencia interfiera con la conveniencia.

Hay diferencias superficiales, pero el comportamiento central es el mismo. Por ejemplo, los republicanos insisten en que les importa más asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que los demócratas parecen estar más perturbados por el creciente número de muertes de palestinos en Gaza. Mira un poco más profundo, y verás lo que los partidos tienen en común en estos temas: cada uno necesita sentirse moralmente superior al otro.

O toma este ejemplo: los abanderados de los partidos suenan igual cuando están practicando la política de identidad. Aquí nuevamente, los partidos no se enredan en pequeñeces como la consistencia. Los republicanos arremeten contra la “política de identidad” cuando es practicada por personas pertenecientes a minorías, pero guardan silencio cuando los conservadores adulan a los racistas en el debate sobre la inmigración para agitar votos. Los demócratas están alarmados cuando MAGA usa la política de identidad para movilizar a los nacionalistas blancos, pero están bien con el hecho de que el concepto esté integrado en programas destinados a fomentar la diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Y las elecciones de 2024 están marcando un nuevo rumbo. Los presuntos candidatos presidenciales de ambos principales partidos políticos parecen cómodos jugando a la política de identidad, si eso beneficia sus intereses.

Durante un reciente programa web, el ex presidente Donald Trump no podía esperar para analizar psicológicamente a los judíos que votan por demócratas. Cuando el presentador, que resultó ser su ex ayudante, Sebastian Gorka, le preguntó sobre la crítica cada vez más intensa de los demócratas al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por el creciente número de víctimas en Gaza, el presunto candidato republicano sugirió de manera bromista que el Partido Demócrata “odia a Israel”.

Algunos dirán que esos comentarios son desagradables o injustos. Podrían ser ambas cosas. Pero al menos, se encuentran dentro de los límites de lo que se considera un discurso político aceptable. No así lo que vino después: Trump cambió su crítica hacia los propios judíos.

“Cualquier persona judía que vote por demócratas odia su religión”, dijo Trump. “Odian todo acerca de Israel y deberían avergonzarse de sí mismos porque Israel será destruido”.

Esos comentarios fueron sorprendentemente presuntuosos y cruzaron una línea. Por supuesto, Trump hace eso todo el tiempo.

Mientras tanto, no queriendo quedarse atrás, el demócrata Joe Biden también incursionó en la política de identidad durante una visita a los estados de Nevada y Arizona. Biden ganó ambos estados en 2020, pero ahora podría perder ambos, porque está perdiendo el apoyo de los latinos. Así que está apuntando directamente a Trump.

“Este tipo desprecia a los latinos”, dijo Biden en una entrevista con Univision Radio. “Entiendo los valores latinos”.

Por el contrario, argumentó Biden, Trump es hostil hacia los latinos, especialmente hacia los recién llegados.

“Él dice que los inmigrantes están ‘envenenando la sangre’ de este país, separó a los niños de los padres en la frontera, encerró a los niños, planeó sistemas de deportación masiva”, aseveró Biden sobre su probable oponente. “Tenemos que detener a este tipo. No podemos permitir que esto suceda. Somos una nación de inmigrantes”.

Como latino que presta mucha atención a la política, dudo seriamente que Biden crea algo así. No hay evidencia de que Biden entienda a los latinos o nuestros valores. ¿Dónde supuestamente lo aprendió? ¿Creciendo en la áspera Scranton, Pensilvania, donde hay muy pocos latinos? ¿O en Delaware, o en Washington, D.C., donde el demócrata pasó la mayor parte de su vida?

Si Biden entendiera los valores latinos, no estaría robando medidas de aplicación de la ley de inmigración duras y punitivas del libro de jugadas de Trump. Su administración no estaría rechazando a las personas en la frontera y enviándolas a México sin siquiera escuchar su solicitud de asilo, o amenazando con hacer tan difícil la reclamación de estatus de refugiado como para ser virtualmente imposible, o construyendo 23 millas de un muro al estilo de Trump a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, o siendo demandado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Señor presidente, si me permite, este latino decidirá por sí mismo quién me desprecia, así como en quién puedo confiar para respaldarme. No eres tú. Y ciertamente no es tu probable oponente.

Los funcionarios electos de ambos partidos deberían ceñirse a hablar sobre política y mantener sus manos fuera de la identidad: religiosa, racial, étnica, de género, etc. Cada estadounidense está en un viaje personal para descubrir de qué se trata. No necesitan ayuda de políticos que se tratan sólo a sí mismos.