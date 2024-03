Aunque es inmigrante, Musk se equivoca una y otra vez en el tema

San Diego— Hay al menos una cosa en la que los hombres blancos ricos no son buenos: en deferir.

La próxima vez que a uno de estos príncipes de privilegio se le pida su opinión sobre un tema fuera de su ámbito de experiencia, me encantaría escucharlo reconocer sus limitaciones. Podría decir: “Lo siento, no tengo la experiencia de vida necesaria para comentar. Me deferiría a otros que saben más”.

Elon Musk no es un inmigrante típico. Como hombre blanco nacido en Sudáfrica en 1971, Musk llegó al mundo en un momento y en un lugar donde, debido al apartheid, tener piel blanca era una gran ventaja.

Habiendo comenzado la vida con semejante gran ventaja, Musk debería andar con cuidado al discutir temas sensibles como la raza o la inmigración.

Ni siquiera tiene una oportunidad. De hecho, Musk ha criticado los esfuerzos de corporaciones y universidades para promover la diversidad, equidad e inclusión (DEI). En enero, mientras se dirigía a una conferencia de la Asociación Judía Europea en Polonia, desafió la idea de que los marginados son más virtuosos.

“Necesitamos detener el principio de que la parte normalmente más débil siempre tiene la razón”, dijo Musk. “Esto simplemente no es cierto. Si estás oprimido o eres la parte más débil, no significa que tengas razón”.

Desde que compró la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, en 2022, el ejecutivo de negocios tecnológicos, que tiene un patrimonio neto estimado de más de $190 mil millones, ha utilizado el sitio para desahogarse sobre varios temas. El problema es que mucho de lo que Musk dice no tiene sentido, excepto quizás para aquellos en el extremo radical.

Continuó durante una entrevista problemática reciente con el ex presentador de CNN Don Lemon. Los temas incluyeron “la gran teoría de reemplazo”, un mito popular entre los supremacistas blancos que afirma que los blancos están siendo sistemáticamente reemplazados por personas no blancas en los Estados Unidos.

En noviembre, Musk respaldó una publicación difamatoria en X que acusaba a los judíos de promover “odio contra los blancos” y de traer “hordas de minorías” a las naciones occidentales. En respuesta, Musk escribió: “Has dicho la verdad real”.

Del mismo modo, la inmigración se ha convertido en un juguete masticable favorito para Musk. El otoño pasado, el citadino se puso un sombrero vaquero y transmitió en vivo videos a X desde la frontera entre Estados Unidos y México, donde declaró: “La escala de la inmigración ilegal a través de la frontera Sur de Estados Unidos es asombrosa”.

En marzo, Musk regresó a X para acusar a la administración Biden de dejar a Estados Unidos vulnerable a un ataque terrorista “mucho peor que el 11 de septiembre” al permitir que “inmigrantes ilegales no verificados” ingresen a EU.

Durante su conversación con Lemon, Musk dijo que no “se suscribe” a la gran teoría de reemplazo. Sin embargo, sacó a relucir otra teoría conspirativa antiinmigrante. Repitiendo una afirmación que se escucha a menudo en la derecha, Musk afirmó que los demócratas están permitiendo deliberadamente que un gran número de extranjeros sin autorización crucen la frontera entre Estados Unidos y México para fortalecer su poder político.

“Un número desproporcionado de inmigrantes ilegales van a estados azules, amplifican el efecto de un voto en un estado azul”, señaló. “Mi entendimiento es que los demócratas perderían aproximadamente 20 escaños en la Cámara si los indocumentados no fueran contados en el Censo. Y eso también son 20 votos electorales menos para presidente. Entonces, los extranjeros impactan absolutamente quién controla la Cámara y quién controla la presidencia”.

Musk habla con tanta confianza que es fácil creer que lo que dice es verdad. Pero tristemente, gran parte de ello no lo es. Esta última teoría está llena de agujeros.

Primero, muchas de las personas que Musk describe casualmente como “ilegales” están realmente en el país legalmente porque han sido procesadas por agentes de inmigración del país cuando solicitaron asilo en la frontera Sur. Eso no es una formalidad. Es la ley de Estados Unidos.

A continuación, después del Censo de 2020, los estados que ganaron escaños en el Congreso incluyeron a Texas, Florida y Montana, todos controlados por republicanos. Los estados que perdieron escaños incluyeron a California, Nueva York e Illinois, todos dirigidos por demócratas.

Finalmente, los inmigrantes suelen tener un criterio principal para decidir dónde establecerse. Van donde están los trabajos. Así que mientras los empleadores estadounidenses sigan contratando, la inmigración ilegal seguirá siendo una carga, y un beneficio, tanto para los estados rojos como para los azules.

La inmigración es un tema explosivo que debe ser abordado con cuidado. Musk lo maneja de manera imprudente.

El multimillonario parece creer que está defendiendo la libertad de expresión. En realidad, está burlándose de ella.

Todos conocemos a personas que son consideradas inteligentes porque tienen éxito en sus campos, pero que, cuando discuten temas fuera de su experiencia, suenan como tontos. Conoce a otro.