Algunos estadounidenses les dicen a otros que no se tomen el papel de víctimas

San Diego— ¿Alguna vez les hablé de la vez que mi viejo amigo Larry Elder me “canceló”? Es una buena historia sobre el victimismo y la importancia de practicar lo que predicamos.

Llegaremos allí, pero primero déjeme preparar el escenario.

El veterano presentador de programas de entrevistas de radio, a quien conocí hace 27 años cuando ambos presentamos programas para ABC Radio en Los Ángeles, perdió recientemente su candidatura para convertirse en gobernador de California en una elección que tenía como objetivo destituir al gobernador demócrata Gavin Newsom. Sin embargo, no hemos escuchado lo último de Elder. Fue, de lejos, el que más votos obtuvo en un campo abarrotado de más de dos docenas de candidatos “también” republicanos.

Eso convierte al hablante de radio en el líder de facto del Partido Republicano de California sin timón, que en estos días no podía ganar un concurso de ortografía. Una razón es que los republicanos de California tienen una larga historia de meterse con los hispanos, que representan aproximadamente el 40 por ciento de la población del estado y constituyen aproximadamente el 28 por ciento de los votantes registrados.

Mis amigos republicanos preferirían que los hispanos simplemente lo superaran.

No va a pasar. No es estadounidense dejar que lo pasado sea pasado. Los estadounidenses no son buenos para superar los desaires contra nosotros. Somos buenos para decirle a otras personas que superen los desaires dirigidos a ellos.

Mientras tanto, muchos conservadores afroamericanos han construido carreras prestigiosas y lucrativas al dejar que los blancos salgan del apuro y sermonear a otros afroamericanos para que dejen de ser víctimas y comiencen a asumir la responsabilidad de sus acciones.

El propio Elder se deleita en decirle a los desfavorecidos, los hispanos, los afroamericanos, los inmigrantes y la comunidad LGBTQ que no sean “victimistas”.

En un tweet, el 30 de mayo de 2020, Elder dijo esto sobre el término:

“Concebí el término para describir a aquellos que constantemente se quejan de que las fuerzas opresivas externas (el racismo, el sexismo, el capitalismo o algún otro ismo) los retienen y los deprimen”.

El anciano a veces también se siente reprimido por los medios de comunicación.

Como periodista, mi trabajo es ser crítico, con todas las personas y con todas las cosas, en todo momento. Pero, aún así, cualquiera que lea mis columnas sobre Elder antes de las elecciones tendría que concluir que yo era “amigable” con mi antiguo compañero de radio.

Por ejemplo, en una columna trató de explicar al conservadurismo afroamericano y rechaza a los racistas liberales blancos en los medios de comunicación que quieren desacreditarlos y destruirlos.

En un momento dado, Elder me concedió una entrevista para esta columna y mi podcast. Cuando terminaron las elecciones, le envié un correo electrónico y lo felicité por entrar con valentía al ruedo. Lo invité a que se uniera a mí para otra entrevista, para compartir todo lo que aprendió de las dificultades de postularse para un cargo.

Me respondió y, aceptando mi invitación, me dijo que me conectaría con su equipo para preparar algo.

Entonces todo salió mal. Aparentemente debido a una oración en una de mis columnas postelectorales, que Elder leyó. Sé que lo leyó porque se lo envié después de su publicación, y porque luego me lo citó, y no de una manera agradable.

La sentencia ofensiva, que se refería a un desafío preventivo por parte de Elder a la integridad de la elección, fue así:

“Si bien podríamos haber predicho que el principal retador republicano Larry Elder lloraría mucho y, como un ex presidente quejumbroso con el que a menudo se lo comparaba, afirmaría que las elecciones fueron amañadas, ¿quién podría haber sabido que estas afirmaciones llegarían un día antes de la elección, antes de que se contabilizara un solo voto?”.

Eso es todo. Esas 53 palabras, en una columna donde la mayoría de las otras 700 palabras eran golpes de Newsom, aparentemente hicieron que Elder se enojara. Cuando le pedí que me ayudara a concertar la entrevista con él, respondió que esto no iba a suceder.

“No”, escribió. “Soy demasiado ‘quejumbroso’.”

Nunca llamé al anciano “quejumbroso”. Dije que el ex presidente Donald Trump se quejaba. Expliqué esto en un correo electrónico de seguimiento, pero fue en vano. El anciano me trató como un fantasma. Nunca escuché una respuesta. Quizás ya no seamos amigos.

Puedo vivir con ello. Aun así, lucho por reconciliar al anciano, el presentador de radio, que tenía piel de cocodrilo, con el anciano el político, cuya piel está hecha de papel de seda.

Los conservadores afroamericanos son un grupo conflictivo. Muchos de ellos hablan sobre cómo las personas no deberían ser víctimas. Y luego, cuando algo sale mal en sus propias vidas, no pueden esperar para reclamar el título por sí mismos.

Mi antiguo amigo sólo lleva tres meses en la política. Y ya, el aquelarre ha lanzado un hechizo que lo transformó en lo mismo que desprecia.