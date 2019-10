Nuevo Casas Grandes.- “¡Queremos que lo juzguen como adulto porque actuó como adulto… un niño no mata a otro niño!”, expresaron manifestantes la noche de anteayer frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, al tiempo que les pidieron a los agentes “integrar bien el expediente para que más arriba no lo suelten”, refiriéndose al menor de edad detenido por matar a su primito en el interior de su casa.

Por su parte, la Fiscal del Distrito Galeana manifestó que aunque las manifestaciones son libres, la forma de incitar a la ilegalidad sólo fomenta más violencia y agrava la situación porque desde el inicio de las investigaciones y cuando fue detenido el presunto, un grupo de personas han querido hacer uso de la fuerza y hacer justicia por propia mano.

Asimismo, se confirmó ayer que el menor de edad detenido como presunto responsable de haber golpeado y asesinar a su primo lejano quien fue asfixiado con una agujeta, fue trasladado en la tarde a Ciudad Juárez, para lo que el encargado de la Coordinadora de la Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes llegó a Nuevo Casas Grandes para hacerse cargo del traslado.

Así, en la protesta frente a las puertas de la Fiscalía, los manifestantes exigían que se les mostrara al menor de edad “para verificar que fuera cierta su detención”, situación que legalmente no es posible, además de que al tratarse de un menor, independientemente de lo que hizo, no puede ser objeto de escarnio ni de exhibición.

También se dijo que ese mismo grupo comenzó a incitar a la gente a linchar al dueño del terreno donde se halló al menor de edad, cuando no tenía nada qué ver con el caso y desconocía por completo lo sucedido.

Con cartulinas y veladoras, un grupo de más de 20 personas estuvieron exigiendo “que se haga justicia” en el caso del pequeño Bryan Alexis Osorio Vizcarra de 7 años, quien fue asesinado por su propio familiar lejano de 15 años, cuando el pequeño se hallaba haciendo la tarea en su casa del fraccionamiento Los Encinos.

En la información que pudo ser revelada por la Fiscalía General del Estado para evitar revelar datos de la propia investigación, se abundó que esa tarde con clima lluvioso, cuando Bryan Alexis estaba haciendo su tarea sobre la mesa, se quedó solo con el otro menor porque sus padres estaban fuera y la única adulto a cargo, abuela del presunto homicida, “se fue a platicar a casa de una vecina”.

El momento trágico se dio cuando al quedar solos, ambos menores que tenían ciertas diferencias tuvieron una discusión y el otro, de 15 años, se abalanzó sobre su primo lejano de 7 años y “se le pasó la mano” al agredirlo y terminó asfixiándolo con una agujeta, llevando el cuerpo fuera de la casa para esconderlo en el terreno del vecino.

Cuando finalmente se descubrió el homicidio tras horas de angustiosa búsqueda, se reveló que el pequeño estudiante de la escuela primaria “David Alfaro Siqueiros”, había sido golpeado en el rostro y que con una agujeta negra fue ahorcado según evidencia el rastro en su cuello, además de presentar un dedo cercenado que adelantó la Fiscalía, pudo deberse a la acción de algún animal durante el tiempo que el cuerpo duró a la intemperie.