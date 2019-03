Madre de familia, bombera y capitana

Nuevo Casas Grandes.- Carismática y de carácter alegre pero responsable, hiperactiva pero certera en sus decisiones, entregada a su trabajo pero sin descuidar su papel de madre y esposa, fuerte y determinada pero sin perder su feminidad, son las cualidades que llevaron esta semana a Brenda a ser la primer mujer en ocupar el cargo de Capitán Operativo dentro del Departamento Municipal de Bomberos.

El cargo no podía ser menos merecido para quien ha pasado 9 años de su vida en el Departamento Municipal de Bomberos y Protección Civil, con amplia experiencia tanto en la organización administrativa de la oficina como enfundada en el pesado traje y equipo a la hora de combatir incendios.

Brenda Leticia Ibarra Soto, de 32 años incluso, fue nominada este año a ser “Mujer Destacada 2019” por sus aciones al frente de los servicios de Bomberos y actividades de ayuda de Protección Civil, pero por la cláusula en que “ningún funcionario” podría participar para evitar que se mal interpretara la premiación, ayer asistió por protocolo al evento que coincide con el “Día Internacional de la Mujer”.

No obstante, su premio es ser ahora la segunda al mando, con 3 tenientes bajo sus órdenes así como el resto de sus compañeros, teniendo la responsabilidad de las cuestiones administrativas y operativas, las cuales conoce muy bien por su experiencia adquirida.

“Por su capacidad, ella cumple con el perfil idóneo para el cargo, además de que cuenta con el respeto de todos los muchachos, fue la primer mujer bombero en la estación y ahora es la primera con el cargo de Capitán Operativo, con ella esa brecha se ha abierto más aún, ya tenemos otras mujeres más como compañeras de oficio y esto habla de que en el Departamento no tenemos ningún conflicto con la cuestión de equidad de género, pues aquí el trabajo nos hace iguales”, manifestó el Comandante de Bomberos y Protección Civil, Christian Ontiveros.