INICIA HOY NUEVA TEMPORADA

Nuevo Casas Grandes.- Inicia hoy la nueva temporada del torneo de futbol 7 de la liga “Leona Vicario”, misma en la que se honrará la trayectoria de la jugadora “Laura “La Nena” Camacho” quien tiene un total de 9 torneos estatales, 2 prenacionales y el mismo número de nacionales en la práctica de esta disciplina.

Al respecto, la homenajeada comentó que “mi pasión por el futbol inicia gracias a mi hermano, quien practicaba este mismo deporte, siendo de allí en adelante que inició mi inquietud de correr tras un balón”.

Agregó que “mi primer partido fue en la escuela Amado Nervo, misma que me dio la oportunidad de asistir a mi primer estatal en la ciudad de Delicias cuando apenas contaba con ocho años de edad, de allí siguió mi gusto por destacar cada día como futbolista”.

Después –agregó- encontré mi posición de campo siendo delantera y defendiendo cada balón dentro del arco, así fui creciendo cada vez más como deportista y aprendiendo más sobre dicha disciplina.

Dijo que en el año 2003 estando en la secundaria Club Sertoma Paquimé, se le presentó la oportunidad a su segundo torneo estatal de nombre Copa Coca Cola, luego en la ciudad de Chihuahua nuevamente repitió su participación en esta misma Copa dos año posteriores, consiguiendo el primer lugar y mereciendo por ello, el derecho a asistir a Aguascalientes a la etapa prenacional volviendo a quedar en el lugar de honor, lo cual nos valió representar a Chihuahua en el Nacional con sede en México, siendo la mejor experiencia como futbolista.

Debido al buen desempeño mostrado, quedé seleccionada para integrar la selección de la Capital del Estado en el torneo celebrado en Durango.

Luego tuve un receso de cuatro años para luego regresar en el 2010 a asistir a la Copa Telmex en su cuarta participación estatal, en la cual ya he estado en cinco etapas estatales por cinco años consecutivos.

Para finalizar comentó que “el año pasado estuve presente en otra etapa estatal en la ciudad de Madera obteniendo el pase al Nacional llevado a cabo en Nayarit, destacando que llevó ya siete años jugando futbol con diferentes equipos locales siendo éstos: Diablas, Transition GyM, Evolution GyM y Borussia lo cuales son grandes equipos que me han brindado gratas experiencias en mi trayectoria que consta de 9 estatales, 2 prenacionales y dos nacionales.

Temporada Laura "Nena" Camacho

Jornada#1

Pinta: Macroplaza Campo LeonaVicario#1

2:00 Angelitos Villahermosa vs Panteras

3:00 Las Brujas vs Lobos

4:00 Whine Evo. vs Seri-color

Campo Leona Vicario #2

1:00 Raza Ferretería Eddy vs Zhirikawas

2:00 Seri-color vs Macroplaza

3:00 Merlina vs Tristas

4:00 Borussia vs Panteras

Campo Faraones

2:00 Ful-Ham vs Deportivo Six Mini

3:00 Águilas vs FC Villa

4:00 Arsenal vs Real 35