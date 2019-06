Harán recorte de dependencias federales

Nuevo Casas Grandes.- De hoy hasta el próximo 15 de junio se estará analizando la situación particular de cada una de las delegaciones y subdelegaciones federales que operan a nivel local y en la región en cuanto a que dejarán de existir como tales y se convertirán en coordinaciones de área.

Al menos siete delegaciones y subdelegaciones aquí en el Noroeste, la mayoría con sede en Nuevo Casas Grandes, ya están en la mira para que en los próximos días se dé la disolución de estos cargos con sus respectivos representantes federales.

Así lo confirmó el delegado regional de programas federales Mario Alberto Saldaña Rodríguez, quien mencionó que la medida impactará a delegaciones y subdelegaciones en la región en cuanto a sus titulares e inclusive puestos de confianza en las mismas.

El impacto se reflejará en oficinas locales y regionales, entre las que figuran la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las jefaturas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), antes Sagarpa, ISSSTE, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Diconsa y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras, mencionó Saldaña Rodríguez.





“La nueva estructura se genera a partir de la política de austeridad que aplica el gobierno federal, en busca de eliminar el burocratismo existente y adecuar de esa manera la nueva política gubernamental en sus diversas áreas”, expresó el delegado regional.

Explicó que con la finalidad de no generar “un colapso” en el servicio de las dependencias federales, durante la primera quincena de este mes (junio), se llevará a cabo el proceso de análisis particular de cada una de ellas y los espacios se cubrirán de acuerdo a los requerimientos y necesidades con la designación de un responsable que continuará con las operaciones de las mismas.

Como un ejemplo de la nueva reestructuración del gobierno federal que se llevará a cabo, Saldaña Rodríguez, explicó la situación del programa que se denominaba PROSPERA y que actualmente bajo el nombre de Becas Benito Juárez, a nivel local y regional ya opera con sedes en este municipio y en el de Buenaventura.

“La reestructuración nos llevó algo de tiempo, e incluso en un principio se batalló un poco para alcanzar la cobertura adecuada, pero a la fecha, el programa ya funciona normalmente en toda la región de manera satisfactoria”, apuntó.

De hecho, Saldaña Rodríguez, consideró que con la nueva restructuración de las dependencias del nivel federal, Nuevo Casas Grandes recibirá un fuerte beneficio e impulso ya que se maneja como sede regional de los programas.

“El municipio (Nuevo Casas Grandes), está considerado como cabecera en esta región noroeste para todos los programas federales y es a partir de aquí de donde se dispersarán a los demás municipios de esta zona”, explicó.

De momento, Saldaña Rodríguez, señaló desconocer el número de personas que serán recortadas, aunque si confirmó que alcanzará al menos a los titulares de las mismas y posiblemente puestos de confianza de alto y medio nivel.

Reiteró que la instrucción girada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se genera con la intención de reducir el personal y el gasto burocrático, toda vez que las dependencias deberán operar y utilizar el personal mínimo posible para su funcionamiento.

“La reestructuración por ello, implicará una reorganización y redistribución de funciones en todos sus niveles”, acotó.