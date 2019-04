Hacen entrega de regalos a ciudadanos cumplidos

Nuevo Casas Grandes.- Hacen entrega de los regalos a aquellos ciudadanos cumplidos que durante enero, febrero y marzo hicieron el pago de su impuesto predial; con lo cual, además de recibir un descuento también participaron en la lluvia de regalos, como ocurrió con la señora Martha Ríos Fabela, quien resultó ser la afortunada ganadora del vehículo Nissan Sentra 2018.

Para la realización de este evento se contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento Javier Mendoza Valdez, así como del Oficial Mayor Luis Galaz Martínez; también estuvieron presentes el Director de Catastro Alejandro Fierro y el Tesorero Enrique Sandoval.

Cientos de familias se dieron cita el pasado viernes 5 de abril en la plaza Héroes del Carrizal para estar presentes durante esta lluvia de regalos y con boleto en mano, observaron con atención como se extraían los boletos de la tómbola en la que fueron depositadas las poco más de 24 mil papeletas.

Cabe mencionar, que en esta edición de la lluvia de regalos se entregaron recamaras, salas, refrigeradores, lavadoras, secadoras, estufas, bases de madera y colchones, minisplits, bocinas amplificadoras, pantallas planas, una motocicleta y como premio estelar, un vehículo 2018.

La ganadora del automóvil Nissan Sentra 2018 fue la señora Martha Ríos Fabela, con dirección en calle Plan Alemán en la colonia Obrera de esta ciudad; quien después de ser notificada vía telefónica que su talón con terminación (11523) había resultado como boleto ganador, acudió a la plaza para hacer válido su premio.

“Me siento muy contenta, nunca había ganado nada en una rifa y realmente no creí cuando me hablaron para que viniera a la plaza chiquita porque había sido la ganadora de un auto nuevo. Estoy muy emocionada y estoy muy agradecida con la Presidencia y con el profesor Héctor Mario Galaz por este premio, no lo puedo creer”, respondió al ser entrevistada una vez que le fueron entregadas las llaves.

La conducción del evento estuvo a cargo de la Directora de Comunicación Social Silvia Orozco, en tanto que los boletos fueron extraídos de la tómbola por varios niños y niñas, a fin de hacer más transparente este proceso; en tanto que regidoras y regidores del H. Cabildo fueron los encargados de dar fe y legalidad de todos los boletos premiados, verificando que los números coincidieran.